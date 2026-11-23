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हड़ताल खत्म, लेकिन दशहरा मैदान में पटवारियों का जमावड़ा..! ETV भारत से बोले- मांगों पर बनी सहमति, अब कार्रवाई शून्य होने का इंतजार

कार्रवाई शून्य होने का इंतजार, कलेक्टर को भी सौंपा ज्ञापन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित होने के बाद भले ही राजस्व संबंधी कामकाज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन बलौदाबाजार में पटवारी आज भी दशहरा मैदान में एकत्रित नजर आए. ETV भारत ने मौके पर पहुंचकर पटवारियों से विशेष बातचीत की. इस दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यह बैठक हड़ताल के दौरान हुई गतिविधियों और सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी पहुंचाने के लिए थी. पटवारियों का दावा है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रांतीय पदाधिकारियों की चर्चा में उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है और लंबित कार्रवाइयों को शून्य करने का आश्वासन मिला है.

मांगों पर बनी सहमति, अब कार्रवाई शून्य होने का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 12 अक्टूबर से आंदोलन में शामिल था बलौदाबाजार जिला पटवारी संघ का आंदोलन संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ था. जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार डहरिया के मुताबिक प्रदेश में 13 अक्टूबर से हड़ताल शुरू हुई थी, जबकि बलौदाबाजार जिले के पटवारी 12 अक्टूबर से ही आंदोलन में शामिल हो गए थे. आंदोलन के पीछे पीवीएफ से संबंधित मुद्दे और संगठन के पदाधिकारियों के तबादले को लेकर नाराजगी प्रमुख वजह थी.