हड़ताल खत्म, लेकिन दशहरा मैदान में पटवारियों का जमावड़ा..! ETV भारत से बोले- मांगों पर बनी सहमति, अब कार्रवाई शून्य होने का इंतजार
ये बैठक हड़ताल के दौरान हुई गतिविधियों और सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी पहुंचाने के लिए थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 8:17 PM IST
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित होने के बाद भले ही राजस्व संबंधी कामकाज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन बलौदाबाजार में पटवारी आज भी दशहरा मैदान में एकत्रित नजर आए. ETV भारत ने मौके पर पहुंचकर पटवारियों से विशेष बातचीत की. इस दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यह बैठक हड़ताल के दौरान हुई गतिविधियों और सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी पहुंचाने के लिए थी. पटवारियों का दावा है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रांतीय पदाधिकारियों की चर्चा में उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है और लंबित कार्रवाइयों को शून्य करने का आश्वासन मिला है.
12 अक्टूबर से आंदोलन में शामिल था बलौदाबाजार जिला
पटवारी संघ का आंदोलन संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ था. जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार डहरिया के मुताबिक प्रदेश में 13 अक्टूबर से हड़ताल शुरू हुई थी, जबकि बलौदाबाजार जिले के पटवारी 12 अक्टूबर से ही आंदोलन में शामिल हो गए थे. आंदोलन के पीछे पीवीएफ से संबंधित मुद्दे और संगठन के पदाधिकारियों के तबादले को लेकर नाराजगी प्रमुख वजह थी.
हड़ताल के दौरान राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुए. अब प्रांतीय पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात और मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, पटवारियों का कहना है कि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, उन मामलों का निराकरण होना अभी बाकी है.
कार्रवाई शून्य करने की मांग
जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार डहरिया ने बताया कि प्रांताध्यक्ष की मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान संगठन की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई. उनके अनुसार सभी मांगों पर सहमति बनी है. जिन पटवारियों के खिलाफ निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और अन्य विभागीय कार्रवाई हुई है, उन्हें शून्य करने का आश्वासन दिया गया है. इसके अलावा पदोन्नति और वेतन विसंगति के मुद्दे पर भी सहमति बनने की बात कही गई है. इन मांगों के निराकरण के लिए कमेटी गठित कर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन मिला है. इसी भरोसे के बाद संगठन ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया.
हड़ताल स्थगित होने के बाद भी पटवारियों के दशहरा मैदान में एकत्रित होने को लेकर विजय कुमार डहरिया ने स्पष्ट किया कि यह हड़ताल जारी रखने के लिए नहीं, बल्कि संगठनात्मक बैठक के लिए था. हड़ताल के दौरान प्रांतीय स्तर पर हुई बैठकों, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा और मांगों पर बनी सहमति की जानकारी सभी सदस्यों तक नहीं पहुंच पाई थी. इसी वजह से जिला और संभाग स्तर के पदाधिकारियों ने सभी पटवारियों को बुलाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.
कलेक्टर को भी सौंपा ज्ञापन
पटवारी संघ ने जिला कलेक्टर से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. संघ का दावा है कि कलेक्टर ने जिले में हुई कार्रवाई को शून्य करने के आग्रह पर सहमति जताते हुए जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. विजय कुमार डहरिया के अनुसार पटवारी काम पर लौट चुके हैं और अब लंबित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाएगी.
जिले में सिर्फ एक पटवारी पर कार्रवाई
पदाधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग जिलों में निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और अन्य विभागीय कार्रवाई हुई है. बलौदाबाजार जिले के संबंध में पदाधिकारियों ने दावा किया कि यहां केवल एक पटवारी आसिफ अली के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है. आसिफ अली लवन तहसील में पदाधिकारी हैं. संघ के अनुसार इस मामले में भी कलेक्टर से उचित समाधान कर कार्रवाई शून्य करने का आग्रह किया गया है.
अब निराकरण की चुनौती
पटवारियों की हड़ताल का असर किसानों के राजस्व संबंधी कामों पर भी पड़ा. विजय कुमार डहरिया ने स्वीकार किया कि आंदोलन के दौरान किसानों को परेशानी हुई. उनका कहना है कि चक्रवात और तूफान के कारण फसल नुकसान से जुड़े मुआवजे के प्रकरण, छह-चार के मामले, खरीदी-बिक्री से संबंधित कार्य और आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए जरूरी राजस्व प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं. अब पटवारियों के काम पर लौटने के बाद इन लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने का दावा किया जा रहा है.