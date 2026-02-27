ETV Bharat / state

पलारी में दुष्कर्म का आरोप, मदद के बहाने सुनसान में वारदात

बलौदाबाजार: पलारी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का एक गंभीर मामला सामने आया है. पारिवारिक विवाद के बाद घर से निकली महिला को मदद का भरोसा देकर सुनसान स्थान पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप एक 53 वर्षीय व्यक्ति पर लगा है. पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी की रात महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद के बाद वह नाराज होकर घर से निकल गई. बताया जा रहा है कि वह ग्राम पारसाभदेर की ओर जाना चाहती थी और रास्ते में उसे सहायता की जरूरत थी. इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उसे पहुंचाने का भरोसा दिया और सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि घटना के बाद उसने किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

महिला की शिकायत पर पलारी थाना में अपराध क्रमांक 83/2026 पंजीबद्ध किया गया. प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) और 351(2) के अंतर्गत दर्ज किया गया है. एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया.आरोपी का भी मेडिकल परीक्षण किया गया. जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. फिलहाल प्रकरण की विवेचना जारी है.



पलारी थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला की लिखित शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. प्राथमिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है.घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है.