बलौदाबाजार धान खरीदी: जिले में 1.57 लाख किसानों से 7.91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, 1679 करोड़ का भुगतान

बलौदाबाजार प्रशासनिक अमले की सतत निगरानी के चलते कोचियों और बिचौलियों से 9057 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया.

PADDY PURCHASE BALODABAZAR
बलौदाबाजार धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 2:26 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी महाभियान का समापन 30 जनवरी 2026 को हो गया. लगभग ढाई महीने तक चले इस महाभियान में जिला प्रशासन ने न केवल किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया, बल्कि अवैध धान, कोचियों और बिचौलियों पर भी सख्त कार्रवाई कर एक मिसाल पेश की. कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन और प्रशासनिक अमले की सतत निगरानी के चलते इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था जिले में भरोसे और पारदर्शिता का प्रतीक बनी.

94 प्रतिशत से ज्यादा किसानों ने बेचा धान

15 नवंबर 2025 से शुरू हुई धान खरीदी प्रक्रिया के तहत बलौदाबाजार जिले में कुल 1 लाख 67 हजार 121 किसानों ने पंजीयन कराया था. इनमें से 1 लाख 57 हजार 367 किसानों ने धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अपनी फसल बेची. यह पंजीकृत किसानों का 94.14 प्रतिशत है, जो प्रशासन की प्रभावी व्यवस्था और किसानों के भरोसे को दर्शाता है. इस दौरान जिले में कुल 7 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई. धान के एवज में किसानों को सरकार ने कुल 1679 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

PADDY PURCHASE BALODABAZAR
166 उपार्जन केंद्रों से हुई धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

166 उपार्जन केंद्रों से हुई धान खरीदी

खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने जिले में धान खरीदी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में कुल 166 धान उपार्जन केंद्र संचालित किए गए थे. इन केंद्रों पर किसानों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई. टोकन व्यवस्था, तौल प्रक्रिया, भुगतान की ऑनलाइन प्रणाली और बैठने, पानी, छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया. प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों को धान बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. यही कारण रहा कि पूरे खरीदी सत्र के दौरान किसानों में संतोष और प्रसन्नता का माहौल बना रहा.

PADDY PURCHASE BALODABAZAR
खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब तक 2.79 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव

धान खरीदी के साथ-साथ उठाव की प्रक्रिया भी लगातार जारी रही. अब तक जिले में 2 लाख 79 हजार 255 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है. शेष धान के उठाव के लिए भी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है, ताकि गोदामों और उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक दबाव न बने. प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखा, जिससे धान का समय पर उठाव संभव हो सका.

किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान

धान खरीदी महाभियान के दौरान जिला प्रशासन ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया. उपार्जन केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई, जो मौके पर ही समस्याओं का समाधान करते रहे. किसी भी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए. इसी के साथ रकबा समर्पण अभियान भी प्रभावी ढंग से संचालित किया गया. जिले के 1 लाख 35 हजार 569 किसानों ने स्वेच्छा से 10 हजार 813 हेक्टेयर रकबे का समर्पण किया. इस अभियान से वास्तविक और पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने में मदद मिली.

कोचियों और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई

इस वर्ष धान खरीदी में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष रणनीति अपनाई. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर संयुक्त टीम गठित की गई, जिसने कोचियों और बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखी. उपार्जन केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की मौजूदगी और नियमित निरीक्षण से अवैध धान की खरीदी को काफी हद तक रोका गया. प्रशासन ने थोक विक्रेताओं, पोहा मिलों और राइस मिलों का भी भौतिक सत्यापन कराया. जांच के दौरान अवैध धान खपाने के प्रयास सामने आने पर सख्त कार्रवाई की गई.

210 प्रकरण, 9057 क्विंटल अवैध धान जब्त

धान खरीदी के दौरान अवैध गतिविधियों के खिलाफ कुल 210 प्रकरण दर्ज किए गए. इन मामलों में 9057 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया. प्रशासन की इस सख्ती से साफ संदेश गया कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. इस वर्ष शासन द्वारा उपयोग किए गए ‘सतर्क एप’ के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई. इस एप से परिवहन, खरीदी और भंडारण से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखी गई, जिससे किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकी.

नियमित बैठकें और कर्मचारियों का मनोबल

धान खरीदी को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रबंधकों, ऑपरेटरों और नोडल अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में समस्याओं की समीक्षा, समाधान और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई. इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया गया. प्रशासन का मानना है कि मैदानी कर्मचारियों का उत्साह और समर्पण ही इस सफल धान खरीदी अभियान की सबसे बड़ी ताकत रहा.

कलेक्टर ने जताया आभार

धान खरीदी महाभियान के निर्विवाद और शांतिपूर्ण समापन पर कलेक्टर दीपक सोनी ने खरीदी कार्य में लगे सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी किसान को धान बेचने में कोई परेशानी न हो. कलेक्टर ने कहा कि मैदानी स्तर पर कर्मचारियों ने पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम किया, जिसका ही परिणाम है कि जिले में धान खरीदी के दौरान किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. बारदाने की उपलब्धता से लेकर पीने के पानी और छाया तक की व्यवस्था हर केंद्र पर सुनिश्चित की गई.

PADDY PURCHASE BALODABAZAR
94 प्रतिशत से अधिक किसानों ने बेचा धान (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानों में संतोष, प्रशासन की छवि मजबूत

धान खरीदी महाभियान के सफल समापन से जिले के किसानों में संतोष का माहौल है. समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और सख्त निगरानी ने प्रशासन की छवि को और मजबूत किया है. यह अभियान न केवल एक प्रशासनिक सफलता है, बल्कि किसानों और शासन के बीच भरोसे की कड़ी को भी मजबूत करता है. कुल मिलाकर, बलौदाबाजार जिले में इस वर्ष का धान खरीदी महाभियान सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का उदाहरण बनकर सामने आया है.

संपादक की पसंद

