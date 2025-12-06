ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में अब तक 1 लाख 25 हजार टन से ज्यादा धान खरीदी, अवैध धान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

बलौदाबाजार प्रशासनिक टीम लगातार दबिश देकर अवैध धान भंडारण और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई कर रही है.

BALODABAZAR PADDY PROCUREMENT
Etv Bharat (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है. किसानों को धान खरीदी में कोई परेशानी ना हो इस पर नजर रखी जा रही है. अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की पैनी नजर है.

बलौदाबाजार में धान खरीदी

कलेक्टर दीपक सोनी ने बलौदाबाजार में हो रही धान खरीदी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में 166 उपार्जन केंद्रों के जरिए किसानों से धान खरीदी हो रही है. 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में अब तक 27 हजार से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा है. अब तक 1 लाख 25 हजार टन से ज्यादा धान छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा है.

बलौदाबाजार में धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार में अवैध धान पर एक्शन

जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर भी कार्रवाई जारी है. चार दिसंबर तक 65 प्रकरणों पर कार्रवाई हुई है. 5 दिसंबर को 4 मामलों में 1200 से ज्यादा कट्टा धान जब्त किया गया. एक गोदाम सील किया गया है. कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि अवैध धान की खपत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए संयुक्त टीम बनाई गई है. फ्लाइंग स्क्वायड टीम बनाई गई है, जिनमें राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, मंडी की टीम संयुक्त रूप से जाकर काम कर रही है. शुक्रवार को चार बड़ी कार्रवाई की गई. बया कसडोल में 850 अवैध बोरी जब्त किया गया. भवानीपुर में 46, कोदवा में 11 बोरी, पनगांव में 51 बोरी अवैध धान जब्त किया है.

illegal paddy in Balodabazar
एक गोदाम सील किया गया (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर दीपक सोनी के स्पष्ट निर्देश दिया है कि खरीदी सीजन के दौरान किसी भी कीमत पर बिचौलियों, अवैध सौदागरों और पुराने स्टॉक को नए धान के रूप में खपाने की कोशिश कर रहे नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा.

पहली बड़ी कार्रवाई: ग्राम बया में 850 कट्टा पुराना अवैध धान जब्त

सोनाखान तहसील के ग्राम बया में संयुक्त टीम ने स्थानीय प्रतिष्ठान विकास ट्रेडर्स पर औचक दबिश दी. जांच के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में पुराने साल का अवैध धान छिपा कर रखा मिला. गिनती के बाद कुल 850 कट्टा धान जब्त किया गया. जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि व्यापारी से अवैध रूप से खरीदे और संग्रहित धान का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसके बाद टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए पूरा धान जब्त कर लिया.

दूसरी कार्रवाई: ग्राम ओड़ान में 305 बोरी अवैध धान जब्त, ग्राम तेलासी में गोदाम सील

चार दिसंबर के बाद पांच दिसंबर को पलारी क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई हुई. एसडीएम पलारी दीपक निकुंज के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने ग्राम ओड़ान में दिनेश चंद्राकर के धान गोदाम पर अचानक जांच की. यहां टीम को 305 बोरी अवैध धान मिला, जिसे तुरंत जब्ती बनाकर सील कर दिया गया.

तीसरी कार्रवाई: भवानीपुर में 46 बोरा घोषित स्टॉक से अधिक धान जब्त

ग्राम भवानीपुर में ट्रेडर्स चुन्नीलाल साहू के प्रतिष्ठान की जांच की गई. रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया. व्यापारी ने जितना स्टॉक घोषित किया था, वास्तविक भंडारण उससे अधिक था. जांच में 46 बोरी अतिरिक्त धान पकड़ा गया, जिसे टीम ने मौके पर जब्त कर लिया.

प्रशासन की तीन स्तरीय मॉनिटरिंग

इस बार खरीदी सीजन में प्रशासन ने मॉनिटरिंग को तीन स्तरों पर बढ़ाया है:

गांव स्तर पर निगरानी: पटवारी, कोटवार और स्थानीय राजस्व स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में किसी भी तरह के बड़े धान स्टॉक की सूचना तुरंत दें.

औचक निरीक्षण: खाद्य और मंडी विभाग की टीमें रोजाना अलग-अलग गांवों में बिना सूचना दिए दबिश दे रही हैं.

खरीदी केंद्रों पर सीसीटीवी और सत्यापन: खरीदी केंद्रों पर धान पहुंचने से पहले किसान की पैदावार, रजिस्ट्रेशन और टोकन की जांच अनिवार्य की गई है.

धान खरीदने से मना करने पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई, किसानों पर FIR
कोरिया जिले में लक्ष्य के करीब पहुंची धान खरीदी
राइस मिल और पोहा मिल का होगा स्टॉक वेरिफिकेशन, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

TAGGED:

ILLEGAL PADDY IN BALODABAZAR
बलौदाबाजार धान खरीदी
बलौदाबाजार अवैध धान
CHHATTISGARH PADDY PROCUREMENT
BALODABAZAR PADDY PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.