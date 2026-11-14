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बलौदाबाजार धान खरीदी: किसानों की गिरदावरी और डीसीएस में गड़बड़ी पर पटवारी निलंबित, 15 नवंबर से धान खरीदी का आगाज

बलौदाबाजार: किसानों के राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही और रिकॉर्ड में त्रुटियों की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है.सिमगा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 21 में पदस्थ पटवारी मिलन दास कोसले को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत और प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद की गई है.

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी मिलन दास कोसले के विरुद्ध ग्रामीणों ने शासकीय कार्य नहीं किए जाने की शिकायत की थी. वहीं ग्राम मोहभट्ठा के किसानों ने डीसीएस और गिरदावरी कार्य में त्रुटियों को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रखी थी. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने प्रारंभिक परीक्षण कराया. इसमें शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर कलेक्टर ने निलंबन का आदेश जारी किया.

शासकीय कार्यों में लापरवाही का आरोप, कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कार्रवाई की (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिमगा कार्यालय निर्धारित किया गया है.इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

किसानों के लिए गिरदावरी और डीसीएस क्यों है महत्वपूर्ण?

गिरदावरी और डीसीएस से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड किसानों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. खेत में बोई गई फसल और भूमि संबंधी विवरणों में त्रुटि होने पर किसानों को सरकारी योजनाओं, फसल संबंधी पंजीयन और अन्य राजस्व प्रक्रियाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में इन रिकॉर्डों को तैयार करने और सही तरीके से दर्ज करने की जिम्मेदारी निभाने वाले मैदानी राजस्व कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है. प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि किसानों के राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है.

बलौदाबाजार में धान खरीदी कल से

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है. धान खरीदी को लेकर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस वर्ष जिले में कुल 181 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा. खरीदी के पहले दिन 102 उपार्जन केंद्रों के लिए 300 टोकन जारी किए गए हैं. इन टोकन के माध्यम से 1,044 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और केंद्रों में अव्यवस्था, शिकायत या तकनीकी समस्या की स्थिति में तत्काल समाधान किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सक्रिय कर दी है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिला कार्यालय स्थित संपर्क केंद्र में संचालित जिला कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया.

धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लेते बलौदाबाजार कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने खुद फोन लगाकर जांची कंट्रोल रूम की सक्रियता

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में उपलब्ध फोन नंबर, शिकायत एवं सूचना पंजी और कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी अवधि में कंट्रोल रूम हमेशा सक्रिय और सतर्क रहे. किसानों से फोन के माध्यम से मिलने वाली प्रत्येक सूचना और शिकायत को गंभीरता से दर्ज किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उसका त्वरित निराकरण कराया जाए. कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली परखने के लिए कलेक्टर ने स्वयं उसके नंबर पर फोन भी लगाया.उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसके निराकरण की स्थिति पर भी नजर रखी जाए. धान खरीदी के दौरान किसानों को केंद्रों में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए.

कलेक्टर ने फोन कर कंट्रोल रूम की सक्रियता जांची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

181 केंद्रों से होगी खरीदी, पहले दिन 102 केंद्रों में टोकन जारी