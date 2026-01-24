ETV Bharat / state

बिना धान लाए कर दी गई तौल, फर्जी तौल पत्रक जारी कर धान खरीदी में गड़बड़ी, समिति प्रबंधक पर एफआईआर

बलौदाबाजार में धान खरीदी के दौरान अनियमितता पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी.

BALODABAZAR PADDY PROCUREMENT
धान खरीदी में अनियमितता (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : January 24, 2026 at 7:09 AM IST

बलौदाबाजार: धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. इसी कड़ी में एक गंभीर अनियमितता सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. फर्जी तरीके से धान की तौल दर्शाकर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले प्रभारी समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. यह कार्रवाई न सिर्फ दोषी अधिकारी के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे धान उपार्जन तंत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बिना धान लाए कर दी गई तौल

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खरतोरा स्थित धान उपार्जन केंद्र में यह मामला सामने आया है. यहां के प्रभारी समिति प्रबंधक दुर्गेश कुमार गेण्ड्रे पर 21 जनवरी को गंभीर अनियमितता का आरोप लगा. आरोप है कि उन्होंने अपने बड़े भाई सुरेन्द्र कुमार गेण्ड्रे के नाम पर जारी टोकन का दुरुपयोग करते हुए बिना धान लाए ही 53 कट्टा, कुल 21.20 क्विंटल सरना धान की फर्जी तौल दर्शा दी. इस कथित धान की कीमत 50,222.50 रुपये बताई गई, जिसके लिए न केवल फर्जी तौल पत्रक जारी किया गया, बल्कि ऑनलाइन प्रणाली में उसकी प्रविष्टि भी की गई. यही नहीं, ऑनलाइन भुगतान की प्रविष्टि भी कर दी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूरा मामला सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया.

पद और जिम्मेदारी का दुरुपयोग

जांच में यह बात सामने आई है कि दुर्गेश कुमार गेण्ड्रे ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए धान खरीदी नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन किया. धान खरीदी प्रक्रिया में यह अनिवार्य है कि धान की वास्तविक आवक, भौतिक सत्यापन और तौल के बाद ही ऑनलाइन प्रविष्टि और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए. लेकिन इस मामले में बिना किसी वास्तविक धान की आवक के ही पूरी प्रक्रिया को कागजों और ऑनलाइन सिस्टम में दिखा दिया गया. इससे शासन को सीधी आर्थिक क्षति पहुंची है और धान खरीदी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं.

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

जैसे ही इस अनियमितता की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कराई गई. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रशासन ने किसी भी तरह की ढिलाई न बरतते हुए पुलिस थाना पलारी में प्रभारी समिति प्रबंधक दुर्गेश कुमार गेण्ड्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. यह एफआईआर क्रमांक 96 के तहत दर्ज की गई है. प्रशासन का कहना है कि आगे की जांच में यदि और भी तथ्य सामने आते हैं, तो उसके आधार पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

धान खरीदी व्यवस्था पर उठे सवाल

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब धान खरीदी सीजन अपने चरम पर है और हजारों किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों पर निर्भर हैं. ऐसे में इस तरह का फर्जीवाड़ा न केवल शासन को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ईमानदार किसानों के हक पर भी असर डालता है. धान खरीदी प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए शासन द्वारा ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन तौल प्रविष्टि और सीधे खाते में भुगतान जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसके बावजूद यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी ही सिस्टम का दुरुपयोग करने लगें, तो यह पूरे तंत्र के लिए चिंता का विषय है.

भाई के नाम पर टोकन का इस्तेमाल

इस मामले में एक और गंभीर पहलू यह है कि आरोपी ने अपने ही बड़े भाई के नाम पर जारी टोकन का उपयोग किया. इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि यह काम अकेले नहीं, बल्कि आपसी मिलीभगत से किया गया हो सकता है। हालांकि इस बिंदु पर जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस फर्जीवाड़े में अन्य लोग भी शामिल थे.

प्रशासन का साफ संदेश

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चाहे आरोपी कोई भी हो, यदि वह नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सभी उपार्जन केंद्रों की नियमित जांच की जा रही है और जहां भी गड़बड़ी की आशंका होगी, वहां विशेष जांच दल भेजा जाएगा.

किसानों में मिला मिलाजुला असर

इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में भी चर्चा का माहौल है. कई किसानों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से ईमानदार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. वहीं कुछ किसानों ने यह भी मांग की है कि उपार्जन केंद्रों पर निगरानी और कड़ी की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. किसानों का यह भी कहना है कि यदि फर्जी तौल और फर्जी भुगतान जैसी गतिविधियों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो इसका सीधा असर वास्तविक किसानों के भुगतान और धान खरीदी की गति पर पड़ेगा.

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस थाना पलारी में दर्ज एफआईआर के बाद अब मामले की विस्तृत जांच शुरू हो गई है.दस्तावेजों, ऑनलाइन प्रविष्टियों और संबंधित कर्मचारियों के बयान लिए जा रहे हैं. यह भी जांच की जा रही है कि क्या इसी तरह की अनियमितताएं पहले भी की गई थीं. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े के सबूत मिलते हैं, तो मामले को और गंभीर धाराओं में बदला जा सकता है.

BALODABAZAR
IRREGULARITIES IN PADDY PROCUREMENT
धान खरीदी में अनियमितता
बलौदाबाजार धान खरीदी
BALODABAZAR PADDY PROCUREMENT

संपादक की पसंद

