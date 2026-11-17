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बलौदाबाजार धान खरीदी: दो दिन में 2315 मीट्रिक टन धान की खरीदी, सीमाओं पर 12 चेकपोस्ट और नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज होते ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. एक तरफ जिले के 181 उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती रास्तों से आने वाले धान और खरीदी प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए निगरानी का पूरा तंत्र खड़ा किया गया है. जिले की सीमाओं पर 12 अंतर-जिला चेकपोस्ट बनाए गए हैं, वहीं सभी नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई हैं. शुरुआती दो दिनों में जिले में 2,315 मीट्रिक टन धान की खरीदी भी हो चुकी है.

ETV भारत से विशेष बातचीत में जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने खरीदी के आंकड़ों से लेकर प्रशासन की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था तक की पूरी जानकारी साझा की.

बलौदाबाजार धान खरीदी के बारे में बताते हुए जिला खाद्य अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहले दिन 1,000, दूसरे दिन 1,315 मीट्रिक टन खरीदी

जिले में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू हुई. जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मुताबिक पहले दिन 15 नवंबर को जिले के 126 उपार्जन केंद्रों में 411 किसानों के टोकन जारी किए गए थे. इनमें से 353 किसानों ने केंद्रों में पहुंचकर 1,000 मीट्रिक टन धान बेचा.

दूसरे दिन यानी 16 नवंबर को 111 उपार्जन केंद्रों में टोकन जारी किए गए. इनमें से 103 केंद्रों में धान खरीदी हुई और इस दिन 1,315 मीट्रिक टन धान की खरीदी दर्ज की गई. इस तरह महज दो दिनों में जिले के उपार्जन केंद्रों से कुल 2,315 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है.

दोनों दिनों के आंकड़ों की तुलना करें तो दूसरे दिन पहले दिन के मुकाबले 315 मीट्रिक टन अधिक धान खरीदा गया. यानी शुरुआती दो दिनों में खरीदी की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. अब आने वाले दिनों में किसानों की आवक बढ़ने के साथ खरीदी केंद्रों पर दबाव भी बढ़ने की संभावना है.

सीमाओं पर 12 चेकपोस्ट, हर तहसील में फ्लाइंग स्क्वाड

धान खरीदी के दौरान प्रशासन के सामने वास्तविक किसानों से धान खरीद सुनिश्चित करने के साथ-साथ अवैध धान की आवक और संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने की चुनौती भी रहती है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 अंतर-जिला चेकपोस्ट गठित किए हैं. इन चेकपोस्टों पर राजस्व, मंडी, सहकारिता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इनकी जिम्मेदारी सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और धान से जुड़े संदिग्ध परिवहन पर नजर रखना है. इतना ही नहीं, जिले की सभी नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का भी गठन किया गया है. इन टीमों में राजस्व, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. इस व्यवस्था के जरिए तहसील स्तर पर खरीदी प्रक्रिया की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी. यानी प्रशासन की रणनीति सिर्फ उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की सीमाओं से लेकर तहसील स्तर तक निगरानी का तंत्र तैयार किया गया है.

किसान परेशान हुआ तो 24 घंटे सुनवाई, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

धान खरीदी के दौरान किसानों को टोकन, खरीदी या उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं से जुड़ी कोई समस्या आती है तो इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम गठित किया है. जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान प्रतिदिन 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 92108-99925 है। इस नंबर पर धान खरीदी से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं. कंट्रोल रूम के गठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनना और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका निराकरण कराना है.

पेयजल से शौचालय तक, 181 केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर जोर

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में सभी 181 उपार्जन केंद्रों को किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और टोकन से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं. मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए खरीदे गए धान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तिरपाल और जल निकासी की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसका उद्देश्य बारिश या नमी के कारण धान को होने वाले नुकसान से बचाना है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीदी के दौरान किसानों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी नहीं होनी चाहिए.

आंकड़े बढ़े तो बढ़ेगी जिम्मेदारी, अब निगरानी व्यवस्था की असली परीक्षा

धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में 2,315 मीट्रिक टन की खरीदी के साथ जिले में प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. 181 उपार्जन केंद्रों में खरीदी संचालन, 12 सीमावर्ती चेकपोस्ट, नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड और 24 घंटे शिकायत कंट्रोल रूम के जरिए प्रशासन ने इस सीजन के लिए व्यापक व्यवस्था बनाई है.

हालांकि, इन व्यवस्थाओं की असली सफलता सिर्फ टीमों के गठन या चेकपोस्ट बनाने से तय नहीं होगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक निगरानी, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, किसानों को समय पर टोकन और केंद्रों में बिना परेशानी खरीदी सुनिश्चित करना ही प्रशासन के लिए असली चुनौती होगी. अब देखना होगा कि खरीदी की मात्रा बढ़ने के साथ प्रशासन का यह निगरानी तंत्र कितना प्रभावी साबित होता है और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कितनी सहज व्यवस्था मिल पाती है.

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