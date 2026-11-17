बलौदाबाजार धान खरीदी: दो दिन में 2315 मीट्रिक टन धान की खरीदी, सीमाओं पर 12 चेकपोस्ट और नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात
बलौदाबाजार में 181 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी चल रही है. किसानों की शिकायत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 9:53 AM IST
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज होते ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. एक तरफ जिले के 181 उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती रास्तों से आने वाले धान और खरीदी प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए निगरानी का पूरा तंत्र खड़ा किया गया है. जिले की सीमाओं पर 12 अंतर-जिला चेकपोस्ट बनाए गए हैं, वहीं सभी नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई हैं. शुरुआती दो दिनों में जिले में 2,315 मीट्रिक टन धान की खरीदी भी हो चुकी है.
ETV भारत से विशेष बातचीत में जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने खरीदी के आंकड़ों से लेकर प्रशासन की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था तक की पूरी जानकारी साझा की.
पहले दिन 1,000, दूसरे दिन 1,315 मीट्रिक टन खरीदी
जिले में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू हुई. जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मुताबिक पहले दिन 15 नवंबर को जिले के 126 उपार्जन केंद्रों में 411 किसानों के टोकन जारी किए गए थे. इनमें से 353 किसानों ने केंद्रों में पहुंचकर 1,000 मीट्रिक टन धान बेचा.
दूसरे दिन यानी 16 नवंबर को 111 उपार्जन केंद्रों में टोकन जारी किए गए. इनमें से 103 केंद्रों में धान खरीदी हुई और इस दिन 1,315 मीट्रिक टन धान की खरीदी दर्ज की गई. इस तरह महज दो दिनों में जिले के उपार्जन केंद्रों से कुल 2,315 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है.
दोनों दिनों के आंकड़ों की तुलना करें तो दूसरे दिन पहले दिन के मुकाबले 315 मीट्रिक टन अधिक धान खरीदा गया. यानी शुरुआती दो दिनों में खरीदी की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. अब आने वाले दिनों में किसानों की आवक बढ़ने के साथ खरीदी केंद्रों पर दबाव भी बढ़ने की संभावना है.
सीमाओं पर 12 चेकपोस्ट, हर तहसील में फ्लाइंग स्क्वाड
धान खरीदी के दौरान प्रशासन के सामने वास्तविक किसानों से धान खरीद सुनिश्चित करने के साथ-साथ अवैध धान की आवक और संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने की चुनौती भी रहती है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 अंतर-जिला चेकपोस्ट गठित किए हैं. इन चेकपोस्टों पर राजस्व, मंडी, सहकारिता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इनकी जिम्मेदारी सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और धान से जुड़े संदिग्ध परिवहन पर नजर रखना है. इतना ही नहीं, जिले की सभी नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का भी गठन किया गया है. इन टीमों में राजस्व, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. इस व्यवस्था के जरिए तहसील स्तर पर खरीदी प्रक्रिया की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी. यानी प्रशासन की रणनीति सिर्फ उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की सीमाओं से लेकर तहसील स्तर तक निगरानी का तंत्र तैयार किया गया है.
किसान परेशान हुआ तो 24 घंटे सुनवाई, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर
धान खरीदी के दौरान किसानों को टोकन, खरीदी या उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं से जुड़ी कोई समस्या आती है तो इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम गठित किया है. जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान प्रतिदिन 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 92108-99925 है। इस नंबर पर धान खरीदी से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं. कंट्रोल रूम के गठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनना और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका निराकरण कराना है.
पेयजल से शौचालय तक, 181 केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर जोर
जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में सभी 181 उपार्जन केंद्रों को किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और टोकन से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं. मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए खरीदे गए धान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तिरपाल और जल निकासी की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसका उद्देश्य बारिश या नमी के कारण धान को होने वाले नुकसान से बचाना है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीदी के दौरान किसानों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी नहीं होनी चाहिए.
आंकड़े बढ़े तो बढ़ेगी जिम्मेदारी, अब निगरानी व्यवस्था की असली परीक्षा
धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में 2,315 मीट्रिक टन की खरीदी के साथ जिले में प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. 181 उपार्जन केंद्रों में खरीदी संचालन, 12 सीमावर्ती चेकपोस्ट, नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड और 24 घंटे शिकायत कंट्रोल रूम के जरिए प्रशासन ने इस सीजन के लिए व्यापक व्यवस्था बनाई है.
हालांकि, इन व्यवस्थाओं की असली सफलता सिर्फ टीमों के गठन या चेकपोस्ट बनाने से तय नहीं होगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक निगरानी, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, किसानों को समय पर टोकन और केंद्रों में बिना परेशानी खरीदी सुनिश्चित करना ही प्रशासन के लिए असली चुनौती होगी. अब देखना होगा कि खरीदी की मात्रा बढ़ने के साथ प्रशासन का यह निगरानी तंत्र कितना प्रभावी साबित होता है और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कितनी सहज व्यवस्था मिल पाती है.
कृषि विभाग की जांच में यूरिया और डीएपी का स्टॉक मिला कम
एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिंगरौली एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है. किसानों से धान खरीदी के दौरान कथित अवैध वसूली के आरोपों के बाद अब समिति में खाद के स्टॉक में बड़ी कमी का मामला सामने आया है. कृषि विभाग की जांच में समिति के अभिलेखों और भौतिक स्टॉक के मिलान के दौरान 8 लाख 49 हजार 452 रुपये 50 पैसे मूल्य की खाद कम पाई गई है. मामले में समिति कर्मचारी एवं प्रभारी समिति प्रबंधक रमाकांत पांडेय को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग विकासखंड भरतपुर की टीम ने 1 अप्रैल 2026 से 8 अगस्त 2026 तक की अवधि में सिंगरौली सहकारी समिति का निरीक्षण किया था. जांच दल में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक शामिल थे. टीम ने समिति में उपलब्ध दस्तावेजों, स्टॉक रजिस्टर और जांच प्रतिवेदन के आधार पर यूरिया एवं डीएपी खाद का भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान अभिलेखों में दर्ज खाद की मात्रा और मौके पर उपलब्ध खाद के स्टॉक में अंतर पाया गया.
जांच के दौरान कुल 8,49,452.50 रुपये मूल्य की खाद कम पाई गई. इतनी बड़ी राशि की खाद का स्टॉक में नहीं मिलना समिति की कार्यप्रणाली और भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. आखिर समिति में खाद का हिसाब-किताब कैसे रखा जा रहा था और इतनी बड़ी मात्रा में खाद की कमी किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है.
एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
खाद स्टॉक में कमी सामने आने के बाद सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला एमसीबी की ओर से कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया है. ताजा घटनाक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जनकपुर शाखा के प्रबंधक को पत्र लिखकर संबंधित समिति कर्मचारी एवं प्रभारी समिति प्रबंधक रमाकांत पांडेय के खिलाफ नजदीकी पुलिस थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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