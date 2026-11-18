NSUI ने शुरू की संगठन विस्तार की तैयारी, ‘छात्रों की गूंज’ सदस्यता अभियान का पोस्टर जारी
बलौदाबाजार एनएसयूआई ने जिले के हर कॉलेज तक पहुंचने की रणनीति तैयार की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 9:46 AM IST
बलौदाबाजार: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने संगठन विस्तार की तैयारी तेज कर दी है. मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान NSUI के ‘छात्रों की गूंज – छात्र सदस्यता अभियान’ के पोस्टर का विमोचन किया गया. संगठन ने इस अभियान के जरिए जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने और महाविद्यालयों में अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बनाई है.
17 नवंबर 2026 को जिला अध्यक्ष विवेक यदु के नेतृत्व में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों और संगठन की अलग-अलग इकाइयों से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में अब तक की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना तैयार की गई. खास तौर पर महाविद्यालयों में छात्र संगठनों की सक्रियता, विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई.
‘हर छात्र की आवाज, NSUI के साथ’ होगा अभियान का संदेश
बैठक का प्रमुख आकर्षण ‘छात्रों की गूंज – छात्र सदस्यता अभियान’ के पोस्टर का विमोचन रहा. संगठन इस अभियान के माध्यम से जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को सदस्यता दिलाने और उनकी समस्याओं को संगठन के मंच तक लाने की तैयारी कर रहा है. अभियान का संदेश ‘हर छात्र की आवाज – NSUI के साथ!’ रखा गया है. इसके तहत बेहतर शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षित कॉलेज परिसर, छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं और युवा नेतृत्व के निर्माण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही गई. संगठन की योजना है कि केवल सदस्यता बढ़ाने तक अभियान सीमित न रहे, बल्कि कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उन्हें संबंधित कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन के सामने उठाया जाए.
NSUI जिला अध्यक्ष विवेक यदु ने कहा कि ‘छात्रों की गूंज’ सदस्यता अभियान के माध्यम से जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. हमारा प्रयास केवल सदस्य संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की समस्याओं और अधिकारों को मजबूती से उठाना है. छात्रवृत्ति, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षित कैंपस और महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिले के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए नए छात्र नेतृत्व को आगे लाया जाएगा.
आखिर हर कॉलेज तक क्यों पहुंचना चाहती है NSUI?
NSUI की योजना है कि जिले के अलग-अलग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया जाए. संगठन का मानना है कि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कई बार अपनी समस्याएं रखने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता. प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति, फीस, दस्तावेजों से जुड़ी दिक्कतें, कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी और सुरक्षित कैंपस जैसे विषय विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में संगठन प्रत्येक कॉलेज में विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की पहचान करना चाहता है. इसके बाद संबंधित कॉलेज प्रबंधन, विश्वविद्यालय और प्रशासन के समक्ष इन मुद्दों को उठाने की योजना है. संगठन का प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ऐसा मंच मिले, जहां उनकी बात संगठित तरीके से रखी जा सके.
सदस्यता अभियान से विद्यार्थियों को क्या मिलेगा लाभ?
‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ने के साथ उनकी शैक्षणिक और कॉलेज से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को कई स्तरों पर सहयोग मिलने की उम्मीद है.
छात्रवृत्ति और फीस से जुड़ी समस्याएं: छात्रवृत्ति के आवेदन, भुगतान में देरी, दस्तावेजों की समस्या और फीस संबंधी परेशानियों को संबंधित विभागों और कॉलेज प्रबंधन तक पहुंचाने में मदद की जाएगी.
शिक्षा और परीक्षा संबंधी मुद्दे: परीक्षा परिणाम में त्रुटि, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा फॉर्म, समय-सारणी और अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों की मांग संबंधित संस्थानों के सामने रखी जाएगी.
कॉलेज की मूलभूत सुविधाएं: पेयजल, शौचालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कक्षाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को कॉलेज स्तर पर उठाने की योजना है.
सुरक्षित कैंपस और छात्राओं की समस्याएं: कॉलेज परिसर में सुरक्षा, आवश्यक सुविधाओं और छात्राओं से जुड़े मुद्दों पर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा.
नए छात्र नेतृत्व को अवसर: विद्यार्थियों को संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने, अपनी बात रखने और कॉलेज स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा. हालांकि, इन सुविधाओं और सहयोग का लाभ अभियान के क्रियान्वयन तथा संबंधित कॉलेजों और विभागों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा.
कॉलेजों में संवाद से लेकर प्रशासन तक पहुंचेगी छात्रों की आवाज
बैठक में तय की गई कार्ययोजना के अनुसार संगठन आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच संपर्क अभियान चलाएगा. कॉलेज स्तर पर छात्र समस्याओं की जानकारी जुटाई जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर संबंधित प्रबंधन एवं प्रशासन के समक्ष मांगें रखी जाएंगी.
संगठन का कहना है कि विद्यार्थियों के मुद्दों को केवल ज्ञापन देने तक सीमित नहीं रखा जाएगा. जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उनकी मांगों को लेकर आवाज उठाई जाएगी. साथ ही विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर संगठन की गतिविधियों को मजबूत करते हुए नए छात्र नेतृत्व को जिम्मेदारी देने पर भी जोर दिया जाएगा.
अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा ने कहा कि संगठन का सदस्यता अभियान जिले के प्रत्येक महाविद्यालय तक पहुंचाया जाएगा. कॉलेजों में विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और जरूरत पड़ने पर छात्रहित के मुद्दों को लेकर कॉलेज प्रबंधन एवं प्रशासन के सामने आवाज उठाई जाएगी. हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े और उन्हें एक ऐसा संगठनात्मक मंच मिले, जहां उनकी आवाज मजबूती से उठाई जा सके.
बलौदाबाजार जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में जुटने का किया आह्वान
बलौदाबाजार जिला अध्यक्ष विवेक यदु ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को व्यापक जनसंपर्क अभियान के रूप में संचालित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ने के साथ छात्रहित के मुद्दों पर एकजुटता, सक्रियता और जवाबदेही के साथ काम करना जरूरी है.
बैठक में NSUI जिला अध्यक्ष विवेक यदु, साहिल यादव, जिला उपाध्यक्ष ईश्वर साहू, बलौदाबाजार विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा, भाटापारा विधानसभा अध्यक्ष देवाशीष कुर्रे, कसडोल विधानसभा अध्यक्ष अनुराग साहू, जिला महासचिव गौतम गोल्डी साहू, डी.के. कॉलेज अध्यक्ष जय सिंह ठाकुर, बलौदाबाजार शहर अध्यक्ष राहुल नेगी सहित चंद्रकांत पटेल, मिथिलेश खुंटे, कृष्ण कुमार, कैलश्वर साहू, सुमित बंजारे, मिथिलेश साहू, देवाशीष यादव, उदय मार्कण्डेय, प्रियांशु घृतलहरे, सौरभ दास मानिकपुरी और भूपेंद्र पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
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