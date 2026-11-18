ETV Bharat / state

NSUI ने शुरू की संगठन विस्तार की तैयारी, ‘छात्रों की गूंज’ सदस्यता अभियान का पोस्टर जारी

बलौदाबाजार एनएसयूआई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने संगठन विस्तार की तैयारी तेज कर दी है. मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान NSUI के ‘छात्रों की गूंज – छात्र सदस्यता अभियान’ के पोस्टर का विमोचन किया गया. संगठन ने इस अभियान के जरिए जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने और महाविद्यालयों में अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बनाई है.

17 नवंबर 2026 को जिला अध्यक्ष विवेक यदु के नेतृत्व में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों और संगठन की अलग-अलग इकाइयों से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में अब तक की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना तैयार की गई. खास तौर पर महाविद्यालयों में छात्र संगठनों की सक्रियता, विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई.