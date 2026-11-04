बलौदाबाजार अपडेट: नवोदय प्रवेश परीक्षा से लेकर छात्रवृत्ति परीक्षा की नई तारीख तक, पोषण-शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ी खबरें
सेवा सेतु से 10 मिनट में बना आय प्रमाण पत्र, स्किल2फिन से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 8:42 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में बच्चों के पोषण, शिक्षा, युवाओं को रोजगार और सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं. जिला प्रशासन ने कुपोषण और एनीमिया से लड़ने के लिए 8 लाख मुनगा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. वहीं, स्किल2फिन परियोजना के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है.
इसके अलावा नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी. राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा की तारीख बदलकर 3 जनवरी 2027 कर दी गई है. सेवा सेतु केंद्र में एक व्यक्ति को महज 10 मिनट में आय प्रमाण पत्र भी जारी किया गया. वहीं, युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है.
8 लाख मुनगा पौधे लगाने की तैयारी
जिले में कुपोषण, एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए 'हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा' अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत करीब 8 लाख मुनगा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की तैयारी की समीक्षा की. उन्होंने वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को अगले दो महीने में 4-4 लाख पौधे तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इन पौधों को फरवरी और मार्च 2027 में लगाया जाएगा.
अलग-अलग जगह लगेंगे पौधे
अभियान के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में 5, स्कूल और छात्रावास में 20 तथा स्वास्थ्य केंद्र में 10 पौधे लगाए जाएंगे. इसके अलावा हर परिवार को दो मुनगा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम सुपोषण चौपाल के माध्यम से महिलाओं और परिवारों को मुनगा लगाने और उसकी पत्तियों व फलियों को भोजन में शामिल करने के लिए जागरूक करेगी. मुनगा पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है और इसे नियमित भोजन में शामिल करने से पोषण बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
सेवा सेतु से 10 मिनट में बना आय प्रमाण पत्र
वहीं दूसरी तरफ सरकारी कामकाज को आसान बनाने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र से भी अच्छी पहल सामने आई है. पलारी तहसील के सेवा सेतु केंद्र में एक व्यक्ति को आवेदन करने के महज 10 मिनट के भीतर आय प्रमाण पत्र मिल गया. ग्राम तिल्दा निवासी संतोष रजक अपनी बेटी लीला रजक का आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे थे. उनकी बेटी को रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरूरत थी. संतोष रजक ने पलारी तहसील कार्यालय के सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया. आवेदन के 10 मिनट के भीतर उन्हें प्रमाण पत्र मिल गया. इससे उनकी बेटी को परीक्षा से संबंधित जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में आसानी हुई.
नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को
जवाहर नवोदय विद्यालय लवन में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज परीक्षा केंद्र तथा अन्य जरूरी जानकारियों की जांच कर लें.
छात्रवृत्ति परीक्षा अब 3 जनवरी को होगी
राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 की तारीख में बदलाव किया गया है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के अनुसार अब यह परीक्षा 12 दिसंबर 2026 की जगह रविवार, 3 जनवरी 2027 को आयोजित होगी. परीक्षा की तारीख बदलने का कारण 12 और 13 दिसंबर को होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) है. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को नई तारीख की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. अब विद्यार्थियों को अपनी तैयारी नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार करनी होगी.
स्किल2फिन से युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार
जिले के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्किल2फिन परियोजना पर काम किया जा रहा है. इसे लेकर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण देने, स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर तलाशने और बैंकिंग योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है. उन्हें प्रशिक्षण के बाद नौकरी या अपना काम शुरू करने के लिए जरूरी आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए.
युवा रत्न सम्मान के लिए 15 नवंबर तक आवेदन
खेल और युवा गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए युवा रत्न सम्मान 2026-27 के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. अब पात्र युवा 15 नवंबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में जमा करना होगा. इसका पता है- कार्यालय वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, कक्ष क्रमांक-24, प्रथम तल, कुटुम्ब न्यायालय भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा. सम्मान से जुड़ी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रारूप की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.