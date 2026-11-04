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बलौदाबाजार अपडेट: नवोदय प्रवेश परीक्षा से लेकर छात्रवृत्ति परीक्षा की नई तारीख तक, पोषण-शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ी खबरें

बलौदाबाजार अपडेट: नवोदय प्रवेश परीक्षा से लेकर छात्रवृत्ति परीक्षा की नई तारीख तक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले में बच्चों के पोषण, शिक्षा, युवाओं को रोजगार और सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं. जिला प्रशासन ने कुपोषण और एनीमिया से लड़ने के लिए 8 लाख मुनगा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. वहीं, स्किल2फिन परियोजना के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है.

इसके अलावा नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी. राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा की तारीख बदलकर 3 जनवरी 2027 कर दी गई है. सेवा सेतु केंद्र में एक व्यक्ति को महज 10 मिनट में आय प्रमाण पत्र भी जारी किया गया. वहीं, युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है.

पोषण-शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ी खबरें (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 8 लाख मुनगा पौधे लगाने की तैयारी जिले में कुपोषण, एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए 'हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा' अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत करीब 8 लाख मुनगा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की तैयारी की समीक्षा की. उन्होंने वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को अगले दो महीने में 4-4 लाख पौधे तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इन पौधों को फरवरी और मार्च 2027 में लगाया जाएगा. अलग-अलग जगह लगेंगे पौधे अभियान के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में 5, स्कूल और छात्रावास में 20 तथा स्वास्थ्य केंद्र में 10 पौधे लगाए जाएंगे. इसके अलावा हर परिवार को दो मुनगा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम सुपोषण चौपाल के माध्यम से महिलाओं और परिवारों को मुनगा लगाने और उसकी पत्तियों व फलियों को भोजन में शामिल करने के लिए जागरूक करेगी. मुनगा पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है और इसे नियमित भोजन में शामिल करने से पोषण बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. सेवा सेतु से 10 मिनट में बना आय प्रमाण पत्र वहीं दूसरी तरफ सरकारी कामकाज को आसान बनाने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र से भी अच्छी पहल सामने आई है. पलारी तहसील के सेवा सेतु केंद्र में एक व्यक्ति को आवेदन करने के महज 10 मिनट के भीतर आय प्रमाण पत्र मिल गया. ग्राम तिल्दा निवासी संतोष रजक अपनी बेटी लीला रजक का आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे थे. उनकी बेटी को रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरूरत थी. संतोष रजक ने पलारी तहसील कार्यालय के सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया. आवेदन के 10 मिनट के भीतर उन्हें प्रमाण पत्र मिल गया. इससे उनकी बेटी को परीक्षा से संबंधित जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में आसानी हुई. स्किल2फिन से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को