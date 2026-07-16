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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को मिले नए एसपी, IPS राय गौरव रामप्रवेश ने संभाला पदभार

बलौदाबाजार-भाटापारा के नए पुलिस कप्तान IPS राय गौरव रामप्रवेश ने कहा- कानून व्यवस्था और जनविश्वास होगी सर्वोच्च प्राथमिकता

balodabazar new SP takes charge
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को मिले नए एसपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 7:50 PM IST

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बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है. 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी राय गौरव रामप्रवेश ने गुरुवार को जिले के नए एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया. इससे पहले वे दंतेवाड़ा जिले में एसपी के रूप में कार्यरत थे.

बलौदाबाजार-भाटापारा के नए पुलिस कप्तान IPS राय गौरव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओ.पी. शर्मा ने सौंपा कार्यभार

जिला पुलिस कार्यालय में निवर्तमान एसपी ओ.पी. शर्मा ने नए एसपी का स्वागत किया और उन्हें विधिवत कार्यभार सौंपा. इस दौरान पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने नए एसपी को जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति की जानकारी भी दी.

कई चर्चित मामलों में हुई थी सख्त कार्रवाई

इससे पहले भावना गुप्ता के कार्यकाल में भी कई सख्ती देखने को मिली थी. कसडोल के कटगी गांव के बहुचर्चित मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. वहीं खर्वे गांव में संदिग्ध मौतों के मामले में एफएसएल टीम की मौजूदगी में दफन शवों को निकालकर जांच भी शुरू कराई गई.

वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्वागत

नए एसपी के स्वागत के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (भाटापारा) हेमसागर सिदार, एसडीओपी तारेश साहू, डीएसपी कौशल किशोर वासनिक, डीएसपी संजय साहू, डीएसपी उषा सोन्धिया, रक्षित निरीक्षक उषा ठाकुर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

अधिकारियों से ली जिले की जानकारी

पदभार संभालने के बाद राय गौरव रामप्रवेश ने अधिकारियों से परिचय किया और जिले की कानून व्यवस्था, लंबित मामलों, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े विषयों की जानकारी ली. उन्होंने बेहतर टीमवर्क के साथ काम करने पर भी जोर दिया.

balodabazar new SP takes charge
IPS राय गौरव रामप्रवेश ने संभाला पदभार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जन-केंद्रित पुलिसिंग होगी प्राथमिकता

नए एसपी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आम लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ाना होगा. उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी है.

जिले के सामने कई चुनौतियां

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पिछले कुछ समय से हत्या, अवैध कारोबार, सड़क दुर्घटनाओं, साइबर अपराध और महिला अपराध जैसे मामलों को लेकर चर्चा में रहा है. ऐसे में नए एसपी के सामने अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग बड़ी चुनौती होगी.

नए एसपी के पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के लोगों को उम्मीद है कि पुलिस की कार्यशैली और मजबूत होगी. आम लोगों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने बेहतर कानून व्यवस्था और तेज कार्रवाई की अपेक्षा जताई है.

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