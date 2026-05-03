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बलौदाबाजार में नए SP ओम प्रकाश शर्मा ने ली समीक्षा बैठक, कहा- फिल्ड पर निकलें थाना और चौकी प्रभारी, शिकायत मिलते ही तुरंत लें एक्शन

बलौदाबाजार में नए SP ओम प्रकाश शर्मा ने ली समीक्षा बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नए एसपी का बड़ा फोकस विजिबल पुलिसिंग पर रहा. उन्होंने साफ निर्देश दिया कि हर थाना और चौकी प्रभारी रोजाना फील्ड में निकले और खासतौर पर शाम के समय अपने इलाके में खुद मौजूद रहे. उनका कहना था कि पुलिस की असली पहचान तभी बनती है, जब आम आदमी उसे अपने आसपास महसूस करे. केवल कार्यालय में बैठकर काम करने से अपराध नियंत्रण नहीं होगा.

बलौदाबाजार: जिले में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभालते ही ओम प्रकाश शर्मा ने रविवार को पुलिस कार्यालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की. पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से विजिबल पुलिसिंग पर जोर देने कहा.

शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह की शिकायत या संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है. एसपी ने कहा कि शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए और हर सूचना को गंभीरता से लें. कार्रवाई में देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी. कई बार छोटी शिकायतें ही बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं.

असामाजिक तत्वों पर कसेगा शिकंजा

जिले में सक्रिय असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें शराब, जुआ, सट्टा जैसी गतिविधियों पर नजर और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने कहा गया.

ट्रैफिक पर भी हुई चर्चा

बैठक में एक बड़ा मुद्दा ट्रैफिक और खासकर ओवरलोड वाहनों का भी उठा. रेत परिवहन में लगे हाईवा वाहनों को लेकर एसपी ओम प्रकाश ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि विशेष अभियान चलाकर चेकिंग और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी सजा हो. इस कदम से न केवल सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि अवैध खनन पर भी अंकुश लगेगा.

सड़क हादसा या प्रदर्शन..पुलिस की त्वरित मौजूदगी जरूरी

जिले में सड़क दुर्घटनाओं और धरना-प्रदर्शनों की स्थिति को लेकर एस पी ने अधिकारियों से कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचना और भीड़ को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दें. एसपी ने कहा कि ऐसी स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ही हालात को बिगड़ने से बचाती है.

सुशासन तिहार में पुलिस की जिम्मेदारी

बैठक के अंत में सुशासन तिहार को लेकर भी विशेष चर्चा हुई. एसपी ने निर्देश दिए कि जन समस्या निवारण शिविरों में मिली शिकायतों का तुरंत निराकरण करें. पुलिस से जुड़ी हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान करें.