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बलौदाबाजार के बांधा तालाब में खून से सनी मिली युवक की लाश, धारदार हथियार से हमले की आशंका

बलौदाबाजार क्राइम न्यूज ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम घटमड़वा स्थित बांधा तालाब में युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला. शव की स्थिति और सिर पर चोट के निशान को देखते हुए युवक पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है.घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

सूचना पर गिधौरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक की पहचान गिधौरी निवासी आदित्य टंडन पिता संतोष टंडन, उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, ग्राम घटमड़वा के बांधा तालाब में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला. शव खून से लथपथ था. प्रारंभिक जानकारी में सिर पर धारदार हथियार से वार किए जाने की आशंका सामने आई है.