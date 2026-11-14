बलौदाबाजार के बांधा तालाब में खून से सनी मिली युवक की लाश, धारदार हथियार से हमले की आशंका
बलौदाबाजार में क्राइम की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. बांधा तालाब से एक युवक का शव मिला है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 4:38 PM IST
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम घटमड़वा स्थित बांधा तालाब में युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला. शव की स्थिति और सिर पर चोट के निशान को देखते हुए युवक पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है.घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.
सूचना पर गिधौरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक की पहचान गिधौरी निवासी आदित्य टंडन पिता संतोष टंडन, उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, ग्राम घटमड़वा के बांधा तालाब में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला. शव खून से लथपथ था. प्रारंभिक जानकारी में सिर पर धारदार हथियार से वार किए जाने की आशंका सामने आई है.
बलौदाबाजार की फॉरेंसिक टीम ने की जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद गिधौरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, ताकि युवक के साथ हुई घटना की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक तालाब तक कैसे पहुंचा, घटना से पहले वह किन लोगों के संपर्क में था और उसके साथ किसी तरह का विवाद तो नहीं हुआ था. जांच के दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. फिलहाल हत्या सहित अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा
पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कसडोल भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि युवक की मौत किस वजह से हुई, सिर पर लगी चोट किस प्रकृति की थी और मौत से पहले उसके साथ किसी तरह की हिंसा हुई थी या नहीं. फिलहाल पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
पुलिस जता रही हत्या की आशंका
गिधौरी थाना प्रभारी संदीप बंजारे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या की आशंका से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी.