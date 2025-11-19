बलौदाबाजार में लूट और चाकूबाजी का गिरोह पकड़ाया, एक हफ्ते में दहशत फैलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार
इन आरोपियों ने 8 वारदातों को अंजाम दिया था. पिछले दिनों से फैला डर अब खत्म होने का दावा कर रही है पुलिस.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2025 at 8:14 PM IST
बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले में एक हफ्ते से लगातार हो रही लूट, चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया. सिटी कोतवाली, पलारी और कसडोल क्षेत्र में लोगों को चाकू से डराकर लूटने वाले छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, याशुदास, प्रवीण भाट और ऋतुराज यादव इस गैंग के मुख्य आरोपी हैं और आठों वारदातों में शामिल रहे.
कैसे पकड़े गए आरोपी?: पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाकर पूरे इलाके में जांच शुरू की. घटनास्थलों से सबूत जुटाए, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोटरसाइकिल की हल्की झलक, दो युवकों के हेलमेट, एक ही जैसा पहनावा और भागने का तरीका दोहराता नजर आया. इसके बाद पुलिस ने उनके घरों और ठिकानों पर दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
गैंग के तरीके ने फैलाया खौफ: 13 नवंबर को एक रात में 3 वारदात हुई. रोहांसी–खपरी नाला, घोटिया और कुसमी के बीच की मेन रोड पर लूट, चाकूबाजी की शिकायत मिली. पीड़ितों के अनुसार, अचानक दो मोटरसाइकिलों में सवार 5–6 युवक आए. उन्होंने तेज आवाज में गाली-गलौज शुरू की और कुछ समझ पाते उससे पहले ही चाकू निकाल लिए. पीड़ितों का कहना है कि लुटेरों ने किसी तरह का मौका नहीं दिया. विरोध करने पर ताबड़तोड़ वार भी किया.
सूनसान सड़क पर खड़े हुए लोग टारगेट: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक ही तरीका अपनाते थे, सुनसान सड़क पर किसी को रुकता देखते ही बाइक रोकते और गाली-गलौज करते हुए चाकू दिखाकर लूट की वारदात करते थे. पुलिस ने इनके पास से दो चाकू, चार मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और 3,720 रु भी बरामद किए हैं.
कई लोग FIR दर्ज कराने से भी डरे: 13 और 15 नवंबर की रात कई जगह हमले हुए. लोग रात में रुकने से डरने लगे थे. कई पीड़ित पुलिस तक जाने से भी घबरा रहे थे कि कहीं आरोपी फिर उनके पीछे न पड़ जाएं. बाद में पुलिस खुद पीड़ितों तक पहुंची, तब जाकर FIR दर्ज हो पाईं.
गांवों में राहत, लेकिन डर अभी भी बाकी: गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, पर डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले तक वे रात में सड़क पर रुकने से भी डरते थे, क्योंकि बदमाश बिना कुछ सोचे चाकू निकाल लेते थे.
गिरोह कैसे बना?: पुलिस के मुताबिक यह कोई बड़ा अपराधी नेटवर्क नहीं था, बल्कि स्थानीय युवकों का एक अचानक बना समूह था. उम्र 18 से 22 वर्ष, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ बेरोजगार थे. कुछ पहले भी छोटे अपराधों में पकड़े जा चुके थे. आसान कमाई के लालच में इन्होंने आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं.
सभी घटनाओं का खुलासा हो चुका है. आरोपियों पर संगठित अपराध की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. जिलाबदर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लोगों से अपील है कि किसी भी घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दें.- भावना गुप्ता, SP
गिरफ्तार आरोपी
- याशुदास मानिकपुरी, 22 वर्ष, कोसमसरा
- प्रवीण भाट, 18 वर्ष, मगरचबा
- ऋतुराज यादव, 19 वर्ष, मगरचबा
- राहुल ध्रुव, 19 वर्ष, गोडपारा
- कुलेश्वर धींवर, 21 वर्ष, गोडपारा
- ऋषभ पैकरा, 21 वर्ष, मगरचबा
पुलिस का दावा है कि आठों वारदातें इसी गैंग ने की थीं. इसलिए इनके पकड़े जाने के बाद घटनाएं थम जाएंगी. ग्रामीण इलाकों में रात की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और अतिरिक्त मोबाइल टीमें लगाई जा रही हैं.