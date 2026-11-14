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बलौदाबाजार लिव इन पार्टनर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बलौदाबाजार: जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रवान में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. 59 वर्षीय घनसाय विश्वकर्मा पर अपनी लिव-इन पार्टनर रेवती जायसवाल की हत्या करने का आरोप है. पुलिस के अनुसार, घटना से पहले दोनों ने शराब पी रखी थी. इसके बाद उनके बीच विवाद हुआ. इसी विवाद के दौरान आरोपी ने रेवती की हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

इस पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा ने किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 12 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को ग्राम रवान में महिला की मौत की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला कि 11 नवंबर की रात दोनों के बीच विवाद हुआ था. प्रारंभिक जांच में दोनों के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है. लड़ाई झगड़े के बाद आरोपी ने महिला को डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी.जांच में सामने आया कि दोनों पिछले करीब सात वर्षों से पति-पत्नी की तरह एक साथ रह रहे थे. परिवार में उनके साथ कोई अन्य सदस्य नहीं रहता था.

बलौदाबाजार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हत्या का खुलासा किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

कमरे में खून से लथपथ मिला शव, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया.गवाहों के बयान लिए गए और शव पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार भेजा गया. मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने, वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा और खून से सना गिलास जब्त किया है. इसके अलावा आरोपी के घटना के समय पहने हुए कपड़े भी जब्त किए गए, जिन पर खून के धब्बे पाए जाने की बात पुलिस ने कही है.

कुछ ही घंटों में आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी नारायण यादव उम्र 39 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 20, ग्राम रवान की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 945/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने संदेह के आधार पर घनसाय विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया. इसके बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 12 नवंबर 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. आरोपी की पहचान घनसाय विश्वकर्मा पिता खोजू राम विश्वकर्मा, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम रवान, थाना सिटी कोतवाली के रूप में की गई. पुलिस ने तत्काल आरोपी को राउंडअप किया और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.



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