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दुष्कर्म के आरोप या सुनियोजित साजिश? बलौदाबाजार में 2 जनप्रतिनिधियों को फंसाने के कथित सेक्सटॉर्शन का खुलासा

कसडोल थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपों से शुरू हुआ मामला निकला झूठा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शुरुआत में दोनों जनप्रतिनिधियों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे. मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया. आरोप जनप्रतिनिधियों पर थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों के बयान दर्ज किए और तकनीकी साक्ष्य जुटाए.

बलौदाबाजार: कसडोल थाना क्षेत्र के कटगी गांव में दुष्कर्म के आरोपों से शुरू हुआ मामला अब नया मोड़ ले चुका है. पहले दो जनप्रतिनिधियों पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे, लेकिन पुलिस का दावा है कि जांच में यह मामला एक कथित सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल की साजिश के रूप में सामने आया है. कसडोल पुलिस के अनुसार ग्राम कटगी के जनपद पंचायत सदस्य अंजीव जायसवाल और ग्राम पंचायत के सरपंच जय सिंह को कथित रूप से झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाकर उनसे दबाव बनाने की योजना बनाई गई थी. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की.

पुलिस का दावा, जांच में सामने आई अलग कहानी

कसडोल पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे पुलिस को यह संदेह हुआ कि पूरा घटनाक्रम दोनों जनप्रतिनिधियों को कथित रूप से झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल करने की योजना का हिस्सा था. पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपों के जरिए दोनों जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.

हिस्ट्रीशीटर समेत तीन लोगों की कथित भूमिका

पुलिस के अनुसार विवेचना में एक हिस्ट्रीशीटर, एक पूर्व युवा नेता, एक महिला और एक अन्य व्यक्ति की कथित संलिप्तता सामने आई है. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराध दर्ज किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

थाना प्रभारी प्रवीण मिंज ने बताई सच्चाई

कसडोल थाना प्रभारी प्रवीण मिंज ने ETV भारत को बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच की. जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों का परीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. यदि जांच के दौरान अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

जनप्रतिनिधि बोले, सच सामने आने से मिली राहत

जनपद सदस्य अंजीव ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे थे. उन्होंने कहा कि इस घटना से उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, लेकिन पुलिस की जांच में तथ्य सामने आने के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी होती है.

पीड़िता का पक्ष भी जांच का हिस्सा

पुलिस ने मामले में शिकायतकर्ता महिला का बयान भी दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की गई है. मामले की विवेचना अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा. अंतिम फैसला अदालत करेगी.