लगातार बारिश से बलौदाबाजार में बाढ़ का खतरा, अमेठी घाट पर आवागमन बंद, महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4-5 फीट ऊपर
महानदी उफान पर, प्रशासन अलर्ट मोड में, कलेक्टर की अपील, नदी-नालों और पुलों को पार करने की कोशिश न करें
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 8:20 PM IST
बलौदाबाजार: लगातार हो रही बारिश ने जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है. पिछले 24 घंटों से हो रही तेज बरसात के कारण महानदी, शिवनाथ नदी और जिले के कई छोटे-बड़े नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. सबसे ज्यादा असर पलारी तहसील के अमेठी घाट में देखने को मिल रहा है, जहां महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 4 से 5 फीट ऊपर पहुंच गया है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन अमेठी घाट से आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है.
घाट पर बैरिकेडिंग, पुलिस की तैनाती
स्थानीय प्रशासन ने अमेठी एनीकट के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया है. मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश न करे. इसके साथ ही कोटवारों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो आसपास के गांवों के लोगों को लगातार सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की समझाइश दे रहे हैं.
कलेक्टर ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में लोगों को समय-समय पर सतर्क किया जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए.
बलौदाबाजार जिले में अब तक 390.3 मिमी औसत वर्षा
इस मानसून सत्र में 1 जून से 18 जुलाई 2026 तक जिले में 390.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है. भू-अभिलेख कार्यालय के अनुसार अलग-अलग तहसीलों में वर्षा की स्थिति इस प्रकार है-
- टुण्डरा- 619 मिमी
- बलौदाबाजार- 453.5 मिमी
- पलारी- 390.4 मिमी
- कसडोल- 390.4 मिमी
- भाटापारा- 381.6 मिमी
- लवन- 372.2 मिमी
- सोनाखान- 352.5 मिमी
- सिमगा- 322.6 मिमी
- सुहेला- 310 मिमी
बलौदाबाजार प्रशासन की तैयारी पूरी
बलौदाबाजार जिला प्रशासन का कहना है कि सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. राहत एवं बचाव दल, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने की अपील की गई है.
प्रशासन की सलाह
- उफनती नदी, नाला या पुल पार करने का प्रयास न करें.
- बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें.
- प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.
- किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें.
- लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.