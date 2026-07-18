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लगातार बारिश से बलौदाबाजार में बाढ़ का खतरा, अमेठी घाट पर आवागमन बंद, महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4-5 फीट ऊपर

लगातार बारिश से बलौदाबाजार में बाढ़ का खतरा, अमेठी घाट पर आवागमन बंद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )