ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में शासन की योजनाओं का असर, कलेक्टर ने सौंपी घर की चाबी, आंगनबाड़ी केंद्र का भी लिया जायजा

पक्के मकान, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पर्यावरण जागरूकता की पहल बलौदाबाजार जिले में हो रही है. लोगों की जिंदगी में सकारात्मक असर भी दिखा.

Government schemes Balodabazar
कलेक्टर ने सौंपी PM आवास हितग्राही को घर की चाबी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले में प्रशासन और सरकार की योजनाओं का असर दिखाई देने लगा है. गरीब परिवारों को पक्का घर मिल रहा है, महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है. इसी के तहत कसडोल विकासखंड के ग्राम अमोदी में रहने वाली लता यादव का पक्का घर बनाने का सपना अब पूरा हो गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें नया घर मिला है.

जिले में प्रशासन और सरकार की योजनाओं का असर दिखाई देने लगा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने सौंपी चाबी

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने उन्हें नए मकान की चाबी सौंपकर गृहप्रवेश कराया और बधाई दी. लता यादव ने बताया कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था, जहां बारिश और मौसम से काफी परेशानी होती थी. वर्ष 2024-25 में उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और उन्हें तीन किश्तों में कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता मिली. इस योजना से उनका पक्का घर बन सका और अब परिवार सुरक्षित और बेहतर माहौल में रह रहा है.

Government schemes Balodabazar
ग्राम अमोदी में रहने वाली लता यादव का पक्का घर बनाने का सपना पूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र का भी किया निरीक्षण

ग्राम अमोदी में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया. उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार, कुपोषण की स्थिति और भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली. उन्होंने बच्चों को खेल-खेल में सीखने, रंग और आकृतियों की पहचान करने जैसे तरीकों से पढ़ाई कराने की सलाह भी दी. निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम, सीएमएचओ, डीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रही आर्थिक मदद

ग्राम बम्हनमुड़ी की मिनाक्षी जोशी के लिए महतारी वंदन योजना काफी मददगार साबित हुई है. इस योजना के तहत उनके खाते में हर महीने एक हजार रुपये आते हैं. उनके पति भूपेंद्र जोशी ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करते हैं और सीमित आय में घर चलाना मुश्किल होता था. योजना से मिलने वाली राशि से अब घरेलू खर्च पूरे करने में मदद मिल रही है. मिनाक्षी का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही है.

Government schemes Balodabazar
महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पर्यावरण जागरूकता की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन अग्नि सुरक्षा के लिए निकाली गई बाइक रैली

देवपुर वन क्षेत्र में वन विभाग की ओर से वन अग्नि सुरक्षा के लिए बाइक रैली निकाली गई. इस रैली के जरिए ग्रामीणों और छात्रों को जंगल में आग से होने वाले नुकसान और बचाव के उपायों के बारे में बताया गया. रैली में गांव देवपुर, तेंदुचुवा, धमलपुरा, कोसमसरा, पकरीद, गिधपुरी, मेटकुला, कुरकुटी और नवाडीह के लोग शामिल हुए. लोगों को जंगल में आग न लगाने, पराली न जलाने, महुआ बीनते समय सावधानी बरतने और आग लगने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया.

Government schemes Balodabazar
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोजगार दिवस से ग्रामीणों को मिल रहा काम

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया. इस दौरान पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और उन्हें योजनाओं की जानकारी दी गई. जिले में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 7240 काम चल रहे हैं और 25 हजार से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं. नई व्यवस्था में 100 दिन के बजाय 125 दिन तक रोजगार की गारंटी और समय पर मजदूरी भुगतान पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत जल संरक्षण, सिंचाई, वनीकरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं.

योजनाओं से जिले में बढ़ रही खुशहाली

प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर मिला, महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक मदद मिली, वन जागरूकता अभियान से पर्यावरण संरक्षण का संदेश गया और रोजगार दिवस से ग्रामीणों को काम मिला. इन सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जिले में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है.

भाटापारा में चाकूबाजी से युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल के सामने हुई वारदात
बलौदाबाजार जिले में जल संरक्षण की पहल तेज, कलेक्टर ने सोखता गड्ढा निर्माण में किया श्रमदान
एक्शन में बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा, तहसील कार्यालय, स्कूल और हेल्थ सेंटर का किया औचक निरीक्षण

TAGGED:

GOVERNMENT SCHEMES BALODABAZAR
RURAL EMPLOYMENT SCHEME
बलौदाबाजार में योजनाएं
बलौदाबाजार कलेक्टर
PM AWAS YOJANA BALODABAZAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.