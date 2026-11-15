घटमड़वा हत्याकांड में बलौदाबाजार पुलिस का खुलासा, बहन पर गलत नीयत और काला कुरूप कहने पर मर्डर, आरोपी गिरफ्तार
बलौदाबाजार पुलिस ने घटमड़वा में हुए मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है. इस घटना की वजह चौंकाने वाली है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 6:56 PM IST
बलौदाबाजार: बहन पर गलत नीयत रखने का शक और शारीरिक बनावट को लेकर कथित अपमान. दो युवकों के बीच पनपे इसी विवाद ने आखिरकार एक युवक की जान ले ली. गिधौरी थाना क्षेत्र के घटमड़वा नाला बांधा में पानी के भीतर मिले 19 वर्षीय आदित्य टंडन के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लोहे के फावड़े से आदित्य के सिर, माथे और आंख के पास वार कर उसकी हत्या कर दी. उसके बाद शव को बांधा के पानी में फेंक दिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल फावड़ा और मृतक का मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पुलिस ने इस प्रकरण में अपराध क्रमांक 239/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में अपराध दर्ज किया है. आरोपी को 15 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है.
14 नवंबर को मिला था आदित्य का शव
मामले की शुरुआत 14 नवंबर की सुबह हुई, जब गिधौरी और घटमड़वा के बीच स्थित घटमड़वा नाला बांधा में एक युवक का शव पानी में डूबा होने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान ग्राम गिधौरी निवासी आदित्य टंडन के रूप में हुई. शव के सिर और माथे पर गंभीर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया. प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई, जिसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए.
सीसीटीवी फुटेज से मिला आरोपी का सुराग
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. साथ ही गिधौरी और घटमड़वा क्षेत्र के लोगों से पूछताछ की गई. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 13 नवंबर की दोपहर आदित्य टंडन को आरोपी के साथ घटमड़वा बांधा तालाब के एनीकट की ओर जाते देखा गया था. पुलिस के अनुसार उस समय आरोपी के हाथ में फावड़े जैसा औजार भी था.
हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद
इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया. उसके बताए अनुसार लोहे के फावड़े से आदित्य के सिर, माथे और आंख के पास वार किए गए थे. इसके बाद शव को पानी में फेंक दिया गया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस वारदात में इस्तेमाल लोहे का फावड़ा और मृतक का मोबाइल फोन जब्त किया है.
अपमान और बहन को लेकर शक बना विवाद की वजह
पुलिस की जांच में हत्या के पीछे व्यक्तिगत विवाद की बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी को संदेह था कि आदित्य टंडन उसकी बहन पर गलत नीयत रखता है. इसके अलावा आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि मृतक उसे उसकी शारीरिक बनावट को लेकर 'काला और कुरूप' कहकर अपमानित करता था. पुलिस के अनुसार इन बातों को लेकर आरोपी के मन में तनाव और आक्रोश था. इसी आवेश में उसने आदित्य पर फावड़े से हमला कर दिया. हालांकि, पुलिस द्वारा बताई गई हत्या की वजह फिलहाल जांच में सामने आया पक्ष है. मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सबूतों की जांच होना बाकी है.