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घटमड़वा हत्याकांड में बलौदाबाजार पुलिस का खुलासा, बहन पर गलत नीयत और काला कुरूप कहने पर मर्डर, आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार घटमड़वा मर्डर केस ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: बहन पर गलत नीयत रखने का शक और शारीरिक बनावट को लेकर कथित अपमान. दो युवकों के बीच पनपे इसी विवाद ने आखिरकार एक युवक की जान ले ली. गिधौरी थाना क्षेत्र के घटमड़वा नाला बांधा में पानी के भीतर मिले 19 वर्षीय आदित्य टंडन के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लोहे के फावड़े से आदित्य के सिर, माथे और आंख के पास वार कर उसकी हत्या कर दी. उसके बाद शव को बांधा के पानी में फेंक दिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल फावड़ा और मृतक का मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पुलिस ने इस प्रकरण में अपराध क्रमांक 239/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में अपराध दर्ज किया है. आरोपी को 15 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है.

14 नवंबर को मिला था आदित्य का शव मामले की शुरुआत 14 नवंबर की सुबह हुई, जब गिधौरी और घटमड़वा के बीच स्थित घटमड़वा नाला बांधा में एक युवक का शव पानी में डूबा होने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान ग्राम गिधौरी निवासी आदित्य टंडन के रूप में हुई. शव के सिर और माथे पर गंभीर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया. प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई, जिसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए.