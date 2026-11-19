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चिकन बिरयानी में कृत्रिम रंग, बलौदाबाजार में बिरयानी सेंटर पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पंजीयन निलंबित

बलौदाबाजार: लोगों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में सख्ती शुरू कर दी है. इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बलौदाबाजार और कसडोल क्षेत्र के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम जब बिरयानी सेंटर पहुंची तो वहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं. कुकिंग एरिया में अत्यधिक गंदगी थी, जबकि वाशिंग एरिया में पानी जमा मिला. तैयार खाद्य पदार्थों जैसे चिकन बिरयानी, रोस्ट और चिल्ली में कृत्रिम खाद्य रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था. टीम ने मौके पर ही ऐसे खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया.

निरीक्षण में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली. स्टोर एरिया में खाद्य सामग्रियों का रखरखाव भी अव्यवस्थित पाया गया. कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में भी लापरवाही सामने आई. कर्मचारी हेड कवर, मास्क और एप्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. वहीं पेस्ट कंट्रोल और मक्खियों से बचाव के लिए फ्लाई ट्रैप से जुड़े अनिवार्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले. इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन पांच दिनों के लिए निलंबित किया है. कमियां दूर होने और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित होने तक संचालन पर रोक लगाई गई है.

9 प्रतिष्ठानों में जांच, दूध से लेकर घी और तेल तक के सैंपल

विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल नौ प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया. इनमें बलौदाबाजार के राज ढाबा, छत्तीसगढ़ ढाबा, अपना ढाबा, जायसवाल भोजनालय एवं बिरयानी सेंटर और कसडोल के कर्मा रेस्टोरेंट, पैलेस ऑफ पैराडाइस होटल एंड रेस्टोरेंट, शंकर ढाबा तथा संजीव एजेंसी शामिल हैं. निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए पनीर, दही, गाय का दूध, वनस्पति, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और घी के नमूने लिए गए हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है. अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप होने की स्थिति स्पष्ट होगी.

पांच ढाबों को नोटिस, तय समय में कमियां दूर करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और हाइजीन मानकों में कमियां पाए जाने पर ढाबा और बिरयानी सेंटर के संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं. संचालकों को निर्धारित समय सीमा में कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है. अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है-अक्षय कुमार सोनी, अभिहित अधिकारी

30 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान