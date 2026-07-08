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बलौदाबाजार में 36 घंटे में तीन अलग-अलग हादसे, उफनते नदी-नालों में गिरने के बाद 2 के शव मिले, एक बच्चे की तलाश जारी

बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर बना हादसों की वजह, SDRF का रेस्क्यू जारी, प्रशासन की अपील- पुल-पुलियों को पार करने का जोखिम न उठाएं

flood drowning accidents
बलौदाबाजार में 36 घंटे में तीन अलग-अलग हादसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 8:14 PM IST

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बलौदाबाजार: जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद उफनते नदी-नाले और लापरवाही अब जानलेवा होती जा रही है. बीते 36 घंटे के भीतर अलग-अलग स्थानों पर नदी-नालों में बहने के तीन हादसे हुए हैं. इसमें 2 लोगों के शव मिल गए हैं वहीं एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है. प्रशासन और राहत दल लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.

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बिजली विभाग की गाड़ी नाले में गिरी, युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली विभाग की गाड़ी नाले में गिरी, युवक की मौत

पहली घटना बलौदाबाजार क्षेत्र की है, जहां बिजली विभाग की गाड़ी अनियंत्रित होकर तेज बहाव वाले नाले में जा गिरी. हादसे के समय वाहन में चार लोग सवार थे. गाड़ी के नाले में गिरते ही तीन लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 22 साल के पार्थिक ध्रुव पानी के तेज बहाव में बह गए. घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मंगलवार को पूरे दिन युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया गया. खराब मौसम और पानी के तेज बहाव के कारण अभियान में काफी मुश्किलें आईं.

लगातार प्रयास के बाद बुधवार सुबह घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर खैरी गांव के पास पार्थिक ध्रुव का शव बरामद किया गया है- लखेश केंवट, टीआई, थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार

जमुनयियां नाले में बहा 7 साल का बच्चा

दूसरी घटना पारागांव क्षेत्र की है, जहां जमुनयियां नाले में एक 7 वर्षीय बालक उमेश पटेल बह गया था. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर बच्चे की तलाश शुरू की. बच्चे की तलाश अभी भी जारी हैं लगातार खोजबीन की जा रही है.

महानदी में लापता व्यक्ति का मिला शव

तीसरी घटना कसडोल थाना क्षेत्र के खर्वे-नारायणपुर इलाके की है. यहां महानदी में लापता हुए चतुर सिंह मांझी की तलाश की जा रही थी. पुलिस, एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से बुधवार सुबह चतुर सिंह मांझी का शव बरामद कर लिया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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जमुनयियां नाले में बहा 7 साल का बच्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जोखिम ना उठाएं

ASP अभिषेक सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. ASP अभिषेक सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में नदी, नाले और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. अचानक बढ़ते जलस्तर के कारण हादसों की आशंका बढ़ जाती है. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस या प्रशासन को सूचना दें.

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बलौदाबाजार में 36 घंटे में तीन अलग-अलग हादसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार तीन हादसों में तीन लोगों की मौत के बाद जिले में चिंता का माहौल है. बारिश के चलते जिले के कई नदी-नाले उफान पर हैं और तेज बहाव के कारण खतरा बढ़ गया है. प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश के दौरान नदी, नाले और पुल-पुलियों को पार करने का जोखिम न उठाएं.

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