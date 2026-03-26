शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, बलौदाबाजार फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी 10 साल की सजा, सरकारी नौकरी में था आरोपी
बलौदाबाजार फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, बार-बार शोषण के बाद शादी से मुकरा आरोपी, 15 गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषी सिद्ध.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 26, 2026 at 1:59 PM IST
बलौदाबाजार: महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बलौदाबाजार ने एक अहम फैसला सुनाया है. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है. यह मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है. आरोपी भी सरकारी नौकरी में था.
सरकारी क्वार्टर से शुरू हुआ सिलसिला
विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा के अनुसार, आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता को अपने सरकारी क्वार्टर में बुलाया और पहली बार 28 जनवरी 2021 को संबंध बनाए. इसके बाद वह बार-बार अलग-अलग जगहों पर ले जाकर शोषण करता रहा. हर बार शादी का भरोसा देता रहा, लेकिन बाद में शादी से साफ मुकर गया.
शिकायत कब हुई?
पीड़िता ने काफी समय तक सहने के बाद 24 जून 2024 को कसडोल थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(N) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया. जांच के बाद मामला कोर्ट पहुंचा जहां इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई.
कोर्ट में क्या हुआ?
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए. विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने अदालत में पैरवी करते हुए सभी साक्ष्यों को पेश किया. अभियोजन ने यह साबित किया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता का लंबे समय तक शोषण किया और बाद में अपने वादे से मुकर गया. मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपी दोषी साबित हुआ.
10 साल की सजा
सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यदि आरोपी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा.
सरकारी पद पर था आरोपी
शादी का झांसा देकर शोषण करना गंभीर अपराध है, आरोपी सरकारी पद पर था, इसलिए अपराध और भी गंभीर माना गया. कोर्ट ने ये सजा सुनाकर कानून सबके लिए बराबर होने का भी संदेश दिया है.