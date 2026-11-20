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गर्मी में धान की खेती पर रोक की सलाह पर बोले किसान- बड़ी सीमेंट कंपनियों के पानी इस्तेमाल को खुली छूट, बचाने का दबाव हम पर ही क्यों?

बीजेपी कार्यालय में कृषक उन्नति योजना को लेकर प्रेसवार्ता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले के बीजेपी कार्यालय में कृषक उन्नति योजना को लेकर प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मारकंडे और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान जिले में उद्योगों के पानी इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा. किसानों का कहना है कि जब पानी बचाने की जिम्मेदारी किसानों पर डाली जा रही है, तो रोज लाखों लीटर पानी इस्तेमाल करने वाली बड़ी सीमेंट कंपनियों के लिए भी नियम सख्ती से लागू होने चाहिए.

प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मारकंडे ने बताया सरकार का कृषि रोडमैप, किसानों ने पानी बचाने को लेकर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सीमेंट कंपनियों के पानी इस्तेमाल पर उठाए सवाल किसानों का कहना है कि खेती से ही गरीब परिवारों का जीवन चलता है. ऐसे में पानी की कमी का पूरा बोझ किसानों पर डालना उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है. ग्राम पौंसरी, पोस्ट चांपा, तहसील बलौदाबाजार निवासी किसान प्रभाकर मिश्रा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन गर्मी के मौसम में धान की खेती पर रोक लगाने और किसानों को दूसरी फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कह रहा है.