गर्मी में धान की खेती पर रोक की सलाह पर बोले किसान- बड़ी सीमेंट कंपनियों के पानी इस्तेमाल को खुली छूट, बचाने का दबाव हम पर ही क्यों?
बलौदाबाजार में प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मारकंडे ने बताया सरकार का कृषि रोडमैप, किसानों ने पानी बचाने को लेकर उठाए सवाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 8:01 PM IST
बलौदाबाजार: जिले के बीजेपी कार्यालय में कृषक उन्नति योजना को लेकर प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मारकंडे और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान जिले में उद्योगों के पानी इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा. किसानों का कहना है कि जब पानी बचाने की जिम्मेदारी किसानों पर डाली जा रही है, तो रोज लाखों लीटर पानी इस्तेमाल करने वाली बड़ी सीमेंट कंपनियों के लिए भी नियम सख्ती से लागू होने चाहिए.
सीमेंट कंपनियों के पानी इस्तेमाल पर उठाए सवाल
किसानों का कहना है कि खेती से ही गरीब परिवारों का जीवन चलता है. ऐसे में पानी की कमी का पूरा बोझ किसानों पर डालना उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है. ग्राम पौंसरी, पोस्ट चांपा, तहसील बलौदाबाजार निवासी किसान प्रभाकर मिश्रा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन गर्मी के मौसम में धान की खेती पर रोक लगाने और किसानों को दूसरी फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कह रहा है.
उन्होंने कहा कि गर्मियों में भूजल स्तर गिरता है और इससे लोगों को परेशानी होती है. पानी बचाने की जरूरत भी है, लेकिन जिले में बड़ी-बड़ी सीमेंट कंपनियां रोज लाखों लीटर पानी इस्तेमाल करती हैं. क्या प्रशासन कभी इन कंपनियों के काम पर रोक लगाने या उनके पानी इस्तेमाल को नियंत्रित करने की बात करता है?
मेरी शासन, प्रशासन और आम जनता से अपील है कि किसानों की समस्याओं को समझे, जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनकी तकलीफों को समझे। अगर उनको किसानों की तकलीफ समझ में नहीं आ रही है तो कुछ दिनों के लिए या अगले सीजन में आकर के एक एकड़ जमीन में खेती करके देख लें- प्रभाकर, किसान
गंगरेल बांध का पानी किसानों को समय पर नहीं मिलने का आरोप
प्रभाकर मिश्रा ने केवल गर्मियों में धान की खेती पर रोक का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सिंचाई के लिए पानी मिलने के समय पर भी सवाल किया. उन्होंने कहा कि जब गर्मियों में भूजल स्तर गिरता है, तब किसानों को धान की खेती करने से मना किया जाता है. लेकिन बरसात के मौसम में जब पानी उपलब्ध रहता है, तब भी किसानों को समय पर नहरों से पानी नहीं मिलता.
उन्होंने गंगरेल बांध का उदाहरण देते हुए कहा कि यह बांध किसानों की सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन किसानों को जरूरत के समय पानी नहीं मिल पाता. उनका आरोप है कि हरेली त्योहार से पहले भी कई बार किसानों को नहरों में सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाता.
हरेली त्योहार से पहले पानी नहीं मिलने पर जताई नाराजगी
किसान ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली का जिक्र करते हुए कहा कि हरेली किसानों के लिए खास महत्व रखता है. इस दिन किसान अपने खेती के औजारों की पूजा करते हैं और नांगर सहित दूसरे कृषि उपकरणों को धोकर रखते हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपराओं की बात तो की जाती है, लेकिन किसानों की जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता. जब किसान को खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, तब उसे समय पर पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता.
भाजपा प्रदेश महामंत्री बोले- किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़
प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मारकंडे ने कहा कि किसान भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. किसानों के परिश्रम से पैदा होने वाले अन्न से पूरे समाज का पोषण होता है. भाजपा किसान परिवार को अपना परिवार मानती है और केंद्र तथा प्रदेश की सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही हैं.
भाजपा की प्रेसवार्ता में सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल प्रभावी दर, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी सीमा और दूसरी फसल लेने पर आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई.
धान के बदले दूसरी फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़
डॉ. मारकंडे ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. प्रदेश महामंत्री ने फसल विविधीकरण को सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि किसानों को धान के स्थान पर दूसरी लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके तहत धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का प्रावधान किया गया है.
डॉ. मारकंडे ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया. सरकार की ओर से दलहन और तिलहन की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रदेश में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मूंगफली, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है. प्रेसवार्ता में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे. इन केंद्रों के माध्यम से 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल दलहन-तिलहन की खरीदी कर किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.