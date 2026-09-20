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बलौदाबाजार में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन, CSPDCL के जांच अभियान में 86 मामले सामने आए, अब थाने में होगा केस

बलौदाबाजार में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन, CSPDCL के जांच अभियान में 86 मामले सामने आए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार विद्युत संभाग के अंतर्गत आने वाले तीनों उपसंभाग बलौदाबाजार, पलारी और लवन में यह विशेष अभियान चलाया गया. इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की 17 जांच टीमें बनाई गई थीं. इन टीमों ने संभाग के 10 वितरण केंद्रों के तहत आने वाले कनेक्शनों की जांच की. खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को जांच के दायरे में लिया गया, जिनके बिजली कनेक्शन पहले ही बकाया राशि के चलते ऑनलाइन या रिमोट डिस्कनेक्शन के माध्यम से काटे जा चुके थे.

बलौदाबाजार: विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने अभियान के दौरान 176 विद्युत कनेक्शनों की जांच की गई, जिनमें 86 कनेक्शनों में अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग और विद्युत चोरी पाया गया. अब इन उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 138 के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. संबंधित मामलों को अपराध दर्ज करने के लिए थाने में पेश किया जाएगा.

विभाग को आशंका थी कि कुछ उपभोक्ता कनेक्शन कटने के बाद भी अनधिकृत तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं. इसी आधार पर विशेष अभियान चलाया गया. इसमें 86 मामलों में बिजली चोरी के सामने आए हैं. यानी जांच किए गए कनेक्शनों में करीब 49 प्रतिशत मामलों में विभाग को अनियमितता मिली.

अब थाने में दर्ज होगा अपराध

जांच में विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग पाए जाने के बाद अब संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. विभाग के मुताबिक इन मामलों को विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के तहत अपराध दर्ज कराने के लिए थाने में प्रस्तुत किया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद अब उन उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने बिजली कनेक्शन कटने के बावजूद अनधिकृत तरीके से विद्युत का इस्तेमाल जारी रखा.

विभाग की 17 टीमें मैदान में उतरीं

मुख्य अभियंता ए.के. लखेरा ने ETV भारत को बताया कि, मेरे निर्देश पर बलौदाबाजार वृत्त के अधिकारियों और कर्मचारियों की 17 टीमें गठित की गई थीं. टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजकर कनेक्शनों की जांच कराई गई. अभियान के दौरान मीटर और कनेक्शन की स्थिति की जांच की गई और जहां अनधिकृत विद्युत उपयोग पाया गया, वहां नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई.

इस तरह के जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे. उपभोक्ताओं से अपील है कि वे केवल वैध मीटर कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करें और हर महीने अपना बिजली बिल समय पर जमा करें.- जी.पी. अनंत, अधीक्षण अभियंता (वृत्त)

बकाया होने पर कनेक्शन होगा डिस्कनेक्ट

अधीक्षण अभियंता के मुताबिक वर्तमान में शासकीय और निजी दोनों तरह के विद्युत कनेक्शनों में बकाया राशि होने पर रिमोट और ऑनलाइन पद्धति से कनेक्शन कट किए जा रहे हैं. हालांकि जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार फिलहाल स्कूलों, आश्रम शालाओं और हॉस्टलों के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि के कारण नहीं काटे गए हैं.