ETV Bharat / state

470 रुपये फीस बढ़ोतरी से भड़के छात्र, डीके कॉलेज में साढ़े तीन घंटे तक हंगामा, एबीवीपी ने 13 मांगों पर खोला मोर्चा

बलौदाबाजार छात्रों का प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म शुल्क में 470 रुपये की बढ़ोतरी और कॉलेज परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जोरदार प्रदर्शन किया. संगठन के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने करीब साढ़े तीन घंटे तक कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. एबीवीपी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के सामने 13 सूत्रीय मांगें रखी हैं. संगठन ने कुलपति के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर कार्रवाई के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया है.

1000 से बढ़कर 1470 रुपये हुआ परीक्षा फॉर्म शुल्क प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म शुल्क में की गई बढ़ोतरी रहा. एबीवीपी के अनुसार परीक्षा फॉर्म का शुल्क पहले 1000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1470 रुपये कर दिया गया है. यानी विद्यार्थियों को अब एक फॉर्म के लिए 470 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं. संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय को फीस बढ़ाने से पहले विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ पर विचार करना चाहिए. खासकर सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में अचानक इतनी बढ़ोतरी परेशानी का कारण बन सकती है. एबीवीपी ने बढ़े हुए 470 रुपये वापस लेने और शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की है.