बलौदाबाजार जिले में बढ़ता क्राइम ग्राफ, अलग-अलग इलाकों में चाकूबाजी-मर्डर समेत कई वारदात, खटियापाटी हत्याकांड के 7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई: थाना सिटी कोतवाली में इस मामले में अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस ने जांच में घटनास्थल के साक्ष्य, गवाहों के बयान और साइबर सेल की मदद ली और फरार आरोपियों का लोकेशन ट्रैक किया. पहले ही एक अपचारी बालक और एक अन्य आरोपी को पकड़ा जा चुका था. अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पुलिस ने बताया कि सभी ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया है और हत्या को पुरानी रंजिश के तहत सुनियोजित हमला बताया है.

मेरा भाई गांव लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ युवकों से विवाद हुआ. उसने फोन पर मुझे बुलाया. जब मैं पहुंचा, तो करीब 30-35 लड़के पंचायत भवन के पास मेरे भाई को घेरकर मार रहे थे. किसी ने चाकू मारा और सब भाग गए. मैंने और दीप ने भागकर किसी तरह जान बचाई .- साहिल शायर, मृतक का भाई

21 साल के युवक को मार डाला: पुलिस के मुताबिक, घटना 17 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे ग्राम खटियापाटी के पंचायत भवन के सामने हुई. गांव के कुछ युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते हमला हो गया. मृतक हरीश शायर (21 साल) को आरोपियों ने पहले मुक्कों से मारा, फिर पेट में कई बार चाकू घोंप दिया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना में दीप कुर्रे (18 साल) और साहिल शायर (18 साल) गंभीर रूप से घायल हुए. दीप को रायपुर मेकाहारा रेफर किया गया था, जबकि साहिल जिला अस्पताल में भर्ती रहा.

पुरानी रंजिश में मर्डर: 17 अक्टूबर की रात खटियापाटी गांव में हुए हरीश शायर उर्फ भका की हत्या कांड में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. SP और ASP की निगरानी में सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 फरार आरोपियों को पकड़ा है. इससे पहले घटना के दूसरे दिन 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था. पुलिस ने बताया कि घटना पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी.

बलौदाबाजार: जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में कई हिंसक घटनाएं हो रही हैं. दो हफ्ते में ही सुहेला हो या कसडोल या और कोतवाली थाना क्षेत्र सभी थानों में चाकूबाजी-मर्डर जैसे गंभीर अपराध दर्ज हो रहे हैं. हाल ही में एक केस तो ऐसा भी था जिसमें पुलिस पर ही बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा. हालांकि इस बीच एक एक मर्डर के केस को पुलिस ने सुलझा लिया है जिसमें पंचायत चौक पर 30 से ज्यादा युवको ने हमला किया था.

बलौदाबाजार में हिंसक वारदातों की संख्या बढ़ रही है. 2 हफ्ते में कई केस सामने आए हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तार आरोपी-

योगेश सेन (25 साल), निवासी खटियापाटी

चूड़ामणी उर्फ अजय साहू (25 साल), निवासी खटियापाटी

राहुल साहू (20 साल), निवासी खटियापाटी

मनीराम भारद्वाज (35 साल), निवासी सुढेली

जनीराम भारद्वाज (29 साल), निवासी सुढेली

हमने दबिश देकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया है. इलाके में अब गश्त और निगरानी और कड़ी की जा रही है. सख्त कार्रवाई होगी- अभिषेक सिंह, ASP

अब जानिए अलग-अलग वारदातों की टाइमलाइन

27 सितंबर सुहेला- एक रात में मर्डर, चाकूबाजी समेत 3 वारदात

30 सितंबर कसडोल (सेमरिया) 3 लोगों पर चाकू से हमला जिसमें 3 घायल

4 अक्टूबर कसडोल (देवरीकला)- डांस प्रोग्राम में हमला, 8 घायल

12 अक्टूबर कोतवाली (रिसदा रोड)- टीआई पर पिटाई का आरोप, 1 युवक घायल

17 अक्टूबर कोतवाली (खटियापाटी)- 1 युवक की हत्या, 2 घायल 7 आरोपी गिरफ्तार

कुछ वारदातों को विस्तार से जानिए

नवरात्रि में पूजा के बीच फैली दहशत: 27 सितंबर की रात सुहेला थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग हिंसक वारदातें हुईं. नवरात्रि के दौरान जब गांव पूजा में डूबा था, उसी दौरान दो चाकूबाजी और एक मारपीट की घटना हुई. जिसमे एक हत्या की घटना सामने आई. पहली वारदात में गोपाल साहू (27), निवासी मुड़पार की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमे कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए. जबकि दूसरी चाकूबाजी घटना में दीपक वर्मा, निवासी लोहारी पर धारदार हथियार से हमला हुआ. जिसमें कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए. तीसरी वारदात सामान्य झगड़े की बताई गई, लेकिन इससे पूरे गांव में तनाव फैल गया. स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस के पहुंचने में देरी हुई और हमलावर आसानी से भाग निकले. फिरहाल इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं और विवेचना जारी हैं.

कसडोल में 2 जगह चाकूबाजी, 11 लोग घायल: कसडोल थाना क्षेत्र में भी हिंसा थमी नहीं. 30 सितंबर और 4 अक्टूबर को दो बड़ी घटनाएं हुईं. पहली घटना सेमरिया गांव में हुई जहां, बदमाश अंशु दास मानिकपुरी ने पुरानी रंजिश पर तीन युवकों पर चाकू से हमला किया. अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई. कसडोल थाना प्रभारी शशांक सिंह ठाकुर ने बताया कि अभी आरोपी फरार है और पतासाजी लगातार चल रही है.

वहीं दूसरी घटना देवरीकला गांव में डांस प्रतियोगिता के दौरान हुई. दो गुटों में विवाद हुआ और मामला मारपीट तक पहुंचा. आरोप है कि सरपंच बालेश्वर दास वैष्णव के भाई दिलेश्वर वैष्णव ने 8 लोगों पर हमला किया. कसडोल पुलिस ने इस केस में धारा 307 (हत्या की कोशिश) लगाई और बाद में देवरिकला सरपंच समेत कुल 9 गिरफ्तारियां कीं गयी.

TI पर ही मारपीट का आरोप: 12 अक्टूबर की रात बलौदाबाजार पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगे. आदिवासी युवक हितेश्वर भट्ट ने आरोप लगाया कि कोतवाली टीआई अजय झा ने उसे बेरहमी से पीटा. पीड़ित के मुताबिक, उसने जेब में शराब की बोतल रखी थी जिसे देखकर पुलिस ने मारपीट शुरू की. लात लगने से बोतल फूट गई और कांच उसकी कमर में घुस गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

डर में जी रहे हैं लोग: स्थानीय लोगो का कहना है कि अवैध शराब, छोटे-छोटे गैंग और पुरानी रंजिशें लगातार हिंसा का कारण बन रही हैं. हर हफ्ते किसी न किसी गांव में झगड़ा हो जाता है. पुलिस घटना के बाद पहुंचती है, पहले रोकथाम नहीं करती.