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बलौदाबाजार में बड़ी कार्रवाई, एक माह से बिना सूचना दिए अनुपस्थित पटवारी निलंबित

सरकारी कार्य प्रभावित होने और बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया.

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बलौदाबाजार में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 6:54 AM IST

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बलौदाबाजार: शासकीय कार्यों में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. बलौदाबाजार के सिमगा राजस्व अनुभाग में पदस्थ पटवारी को बिना सूचना लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है.

एक माह से ज्यादा समय से गायब

जारी आदेश के अनुसार, राजस्व अनुभाग सिमगा के अंतर्गत हल्का नंबर 26, ग्राम धोधा में पदस्थ पटवारी चंद्रप्रकाश 20 फरवरी 2026 से लगातार मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए. सबसे गंभीर बात यह रही कि उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की कोई पूर्व सूचना या अनुमति भी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी. इस लापरवाही के कारण क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे. राजस्व से जुड़े कार्यों में देरी के चलते आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

प्रशासन ने लिया सख्त संज्ञान

मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम सिमगा ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया. जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी लंबे समय से बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित हैं. इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के विपरीत मानते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया.

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पटवारी निलंबन का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

निलंबन के दौरान यहां रहेगा मुख्यालय

निलंबन आदेश के तहत पटवारी चंद्रप्रकाश का मुख्यालय अब तहसील कार्यालय सिमगा निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा, जैसा कि सेवा नियमों में प्रावधान है.

जनता के कार्यों पर पड़ा असर

राजस्व विभाग का काम सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा होता है. जमीन से संबंधित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य जरूरी कार्य पटवारी स्तर पर ही होते हैं. ऐसे में किसी पटवारी की लंबे समय तक अनुपस्थिति से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में फाइलें लंबित हो जाती हैं और ग्रामीणों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. इस मामले में भी ग्राम धोधा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के कार्य प्रभावित होने की जानकारी सामने आई थी.

जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश

इस कार्रवाई को प्रशासन के सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करना होगा. बिना सूचना अनुपस्थित रहना, कार्यों में लापरवाही बरतना या जिम्मेदारी से बचना अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आगे भी जारी रह सकती है कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन अन्य विभागों में भी उपस्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी कर रहा है. जहां कहीं भी लापरवाही सामने आएगी, वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.

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