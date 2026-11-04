बलौदाबाजार क्राइम अपडेट: जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अलग-अलग थाना इलाकों से 55 जुआरी गिरफ्तार, उपसरपंच पर हमले के दोषियों को सजा
बलौदाबाजार के राज्योत्सव में 4 राहवीरों को दिया गया सम्मान, सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 8:59 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:11 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में पुलिस ने जुआ-सट्टे केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में 55 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. वहीं दूसरे मामले में उपसरपंच पर हमले के दोषियों को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया है. विस्तार से जानिए सभी खबरें-
7 थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश, 55 जुआरी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है. इसके तहत 3 नवंबर 2026 को पुलिस की अलग-अलग टीमों ने सात थाना क्षेत्रों में दबिश दी. सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, सुहेला, भाटापारा शहर, पलारी, कसडोल, सिमगा और लवन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया.
पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 52 हजार 430 रुपये नकद और ताश पत्तियां जब्त की गई हैं. पुलिस ने सभी मामलों में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है.
- सिटी कोतवाली थाने के भैंसापसरा, कंजी, इंदिरा कॉलोनी और सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई हुई
- भैंसापसरा में 2 आरोपी, ग्राम कंजी में 2 कार्रवाई में कुल 5 आरोपी, इंदिरा कॉलोनी और सिविल लाइन क्षेत्र से 5 आरोपी गिरफ्तार, कुल 20 हजार से ज्यादा की रकम जब्त
- सुहेला थाना इलाके के ग्राम बासीन गौठान के पास पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की.
- सुहेला थाना इलाके में हुई कार्रवाइयों में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर 3,500 रुपये नकद और ताश पत्तियां जब्त की गईं.
- पलारी पुलिस ने भी ग्राम लकड़िया और ग्राम जंगलोर में कार्रवाई करते हुए कुल दस लोगों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से 11,160 रुपये नकद और ताश पत्तियां जब्त की गईं.
- कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम हटीद, मडकड़ा और छरछेद में तीन अलग-अलग कार्रवाइयां की गईं. पुलिस ने इन मामलों में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर 6,730 रुपये नकद जब्त किए
- सिमगा पुलिस ने ग्राम चौंरगा और कचलोन में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को पकड़ा. इनके कब्जे से 3,500 रुपये नकद जब्त किए गए.
कुल 50 हजार से ज्यादा राशि जब्त
लवन थाना क्षेत्र के ग्राम कारी में सतनाम भवन और मंच के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई. पुलिस ने कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक जिलेभर में हुई कार्रवाई का कुल आंकड़ा 55 गिरफ्तार आरोपियों और 52,430 रुपये नकद जब्ती का है.
उपसरपंच पर जानलेवा हमला, 7 साल की सजा
जिले की दूसरी बड़ी खबर ग्राम भरुवाडीह से जुड़ी है, जहां उपसरपंच भावसिंग जांगड़े पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है. मुख्य आरोपी भागवत बंजारे को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में उसकी पत्नी सोनिया बंजारे को भी कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है. यह फैसला 2 नवंबर 2026 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की अदालत में पीठासीन अधिकारी संजया रात्रे ने सुनाया.
मुखबिरी के शक में घर के पास पहुंचे थे आरोपी
पुलिस के अनुसार घटना 7 जनवरी 2026 की रात करीब 8:15 बजे की है. ग्राम भरुवाडीह निवासी भागवत बंजारे और उसकी पत्नी सोनिया बंजारे को संदेह था कि उपसरपंच भावसिंग जांगड़े अवैध शराब बिक्री की जानकारी पुलिस को देते हैं. इसी मुखबिरी की शंका को लेकर दोनों आरोपी प्रार्थी के घर के पास पहुंचे. उस समय भावसिंग जांगड़े घर पर मौजूद नहीं थे. आरोप है कि दोनों ने वहां गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. बाद में जब भावसिंग वहां पहुंचे, तब आरोपियों ने चाकू और स्टील की रॉड से उन पर हमला कर दिया. हमले में उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं.
चार राहवीरों को राज्योत्सव में मिला सम्मान
तीसरी खबर उन चार नागरिकों की है, जिन्होंने सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की. ग्राम संडी के चार राहवीरों को राज्योत्सव के समारोह में सम्मानित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया. सम्मानित होने वालों में सीताराम उर्फ सीतू वर्मा, राजू उर्फ राजेंद्र मनहरे, जितेंद्र वर्मा और मनीष वर्मा शामिल हैं. चारों ग्राम संडी, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के निवासी हैं.
पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस के प्रयासों से जिले में राहवीर यानी गुड सेमेरिटन योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा ने ETV भारत को इन खबरों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ आम नागरिकों की जागरूकता और सहयोग भी कानून व्यवस्था तथा जनसुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.