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बलौदाबाजार क्राइम अपडेट: जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अलग-अलग थाना इलाकों से 55 जुआरी गिरफ्तार, उपसरपंच पर हमले के दोषियों को सजा

बलौदाबाजार क्राइम अपडेट: जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले में पुलिस ने जुआ-सट्टे केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में 55 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. वहीं दूसरे मामले में उपसरपंच पर हमले के दोषियों को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया है. विस्तार से जानिए सभी खबरें-

अलग-अलग थाना इलाकों से 55 जुआरी गिरप्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 7 थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश, 55 जुआरी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है. इसके तहत 3 नवंबर 2026 को पुलिस की अलग-अलग टीमों ने सात थाना क्षेत्रों में दबिश दी. सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, सुहेला, भाटापारा शहर, पलारी, कसडोल, सिमगा और लवन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया.