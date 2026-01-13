ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में युवक की निर्मम हत्या, नाबालिग सहित दो गिरफ्तार

नशा करने को लेकर कुछ युवा आपस में बात कर रहे थे इसी दौरान बातों ही बातों में विवाद शुरू हो गया.

Balodabazar Crime
बलौदाबाजार क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 7:44 AM IST

3 Min Read
बलौदाबाजार: लवन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गदहीडीह में नशे करने को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते खूनखराबे का रूप ले लिया. जिसमें एक युवक की जान चली गई.

नशे की बात पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, घटना 10 जनवरी 2026 की शाम करीब 7.15 बजे की है. ग्राम गदहीडीह निवासी धनऊ राम ध्रुव का पुत्र चुम्पेश्वर ध्रुव गांव में मौजूद था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और नशा करने की बात को लेकर आपस में कहासुनी शुरू हो गई. ग्रामीणों के मुताबिक, पहले बहस तेज हुई, फिर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की होने लगी. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोपियों ने आवेश में आकर चुम्पेश्वर ध्रुव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

Balodabazar Crime
हत्या का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

खून से लथपथ हालत में गिर पड़ा युवक

आरोपियों द्वारा किए गए हमले में चुम्पेश्वर ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. युवक को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल बलौदाबाजार ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

बेटे की हत्या के बाद पिता ने लवन थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 22/2026 के तहत धारा 103(1), 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. ग्रामीणों से मिली जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया.

दो आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल

पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या की वारदात में एक नाबालिग सहित कुल तीन लोग शामिल थे. पूछताछ के दौरान दो आरोपियों ने नशा करने की बात को लेकर विवाद होना और गुस्से में आकर चाकू से हमला करना स्वीकार किया. इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही है.

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया है. इसके अलावा वारदात के बाद फरार होने में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक CG04 CR 9039 को भी जब्त किया गया है. पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए हथियार और वाहन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि मामले में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें.

