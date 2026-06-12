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बलौदाबाजार क्राइम: प्रेम, विवाद और फिर खौफनाक मौत, देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट

घर के पीछे महिला की खून से लथपथ लाश मिली. बलौदाबाजार पुलिस ने आरोपी देवर को हिरासत में ले लिया है.

BALODABAZAR CRIME
बलौदाबाजार क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 7:28 AM IST

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बलौदाबाजार: शहर के सिविल लाइन इलाके में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. एक 28 वर्षीय महिला की उसके ही घर के पीछे बाड़ी में खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई है, वह रिश्तों के टूटते भरोसे, प्रेम प्रसंग और खूनी अंजाम की दास्तान बयां कर रही है.

घर के पीछे बाड़ी में मिली महिला की लाश

मृतका की पहचान पुष्पा ध्रुव उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है. महिला का शव घर के पीछे बाड़ी में पड़ा मिला.उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे.आसपास खून फैला हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की गई.मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और साइबर सेल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. सूचना के बाद लगभग 4 बजे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए.

जांच में सामने आया चौंकाने वाला नाम

प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर शक परिवार के ही एक सदस्य पर गया. पुलिस ने मृतका के देवर देवेंद्र ध्रुव उम्र 25 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए उन्होंने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया. पुलिस के अनुसार मृतका और उसके देवर के बीच पिछले करीब चार वर्षों से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच इस रिश्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

विवाद के बाद हुआ खूनी खेल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पहले महिला को छत पर मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया.इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ.आरोप है कि वह नीचे पहुंचा और पास में रखी ईंट उठाकर महिला के सिर और चेहरे पर लगातार वार करता रहा. हमला इतना निर्मम था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

महिला के 25 वर्षीय देवर के साथ महिला का प्रेम संबंध था. उसके देवर ने ही भाभी की हत्या की. आरोपी को हिरासत में ले लिया है. महिला उसे परेशान करती थी इसलिए आरोपी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए घटना को अंजाम दिया-लखेश केंवट, कोतवाली थाना प्रभारी

प्रेम संबंध बना मौत की वजह

दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी और कई बार विवाद की स्थिति भी बनती थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर घटना वाले दिन ऐसा क्या हुआ जिसने विवाद को हत्या तक पहुंचा दिया. मोबाइल कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ी जोड़ी जा सके.पुलिस पड़ोसियों और परिजनों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि हत्या से पहले और बाद की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके.

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