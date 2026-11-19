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कच्चे सोने का लालच देकर ठगी, आरोपी गिरफ्तार, जुए के फड़ पर पुलिस की रेड, 11 जुआरी गिरफ्तार

बलौदाबाजार ठगी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: कच्चा सोना सस्ते में खरीदने का लालच एक ग्रामीण युवक को 20 हजार रुपये का चूना लगा गया. आरोपी ने सोने जैसा दिखने वाला टुकड़ा थमाया, युवक ने पैसे दे दिए, लेकिन अगले दिन धूप में टुकड़े की असलियत सामने आई तो वह नकली निकला. इधर, इसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के फड़ पर दबिश देकर 11 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया. उनके कब्जे से 44 हजार 200 रुपये नगद जब्त किए गए. भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने एक ही दिन में ठगी और जुए के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. दोनों मामलों की पूरी जानकारी थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने ETV भारत को दी.

20 हजार में खरीदा कच्चा सोना, सुबह धूप में देखा तो निकला नकली! ठगी का यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. पुलिस के मुताबिक ग्राम सिनोधा निवासी 19 वर्षीय उमेश कुमार वर्मा को कच्चा सोना सस्ते में मिलने का झांसा दिया गया. 16 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे राहुल यदु नाम के व्यक्ति ने फोन कर उसे बताया कि ग्राम गोरदी का पोषण गिरी गोस्वामी कच्चा सोना बेच रहा है. इसके बाद पोषण ने खुद उमेश से संपर्क किया और उसे सोनबरसा के पास मिलने बुलाया. रात करीब 9 बजे तालाब के पास मुलाकात हुई. यहां आरोपी ने युवक को सोने जैसा दिखने वाला एक टुकड़ा दिखाया और उसके बदले 20 हजार रुपये नकद ले लिए. युवक को लगा कि उसे सस्ते में सोना मिल गया है. लेकिन असली खेल अगले दिन सुबह सामने आया.जब उमेश ने उस टुकड़े को धूप में अच्छी तरह देखा तो उसे पता चला कि जिसे वह सोना समझकर खरीद लाया था, वह नकली है. युवक ने जब आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और धमकाकर वहां से चला गया. ठगी का अहसास होने पर उमेश ने 17 नवंबर को भाटापारा ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई.