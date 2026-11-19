कच्चे सोने का लालच देकर ठगी, आरोपी गिरफ्तार, जुए के फड़ पर पुलिस की रेड, 11 जुआरी गिरफ्तार
भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने एक ही दिन में ठगी और जुए के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों पर कार्रवाई की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 12:54 PM IST
बलौदाबाजार: कच्चा सोना सस्ते में खरीदने का लालच एक ग्रामीण युवक को 20 हजार रुपये का चूना लगा गया. आरोपी ने सोने जैसा दिखने वाला टुकड़ा थमाया, युवक ने पैसे दे दिए, लेकिन अगले दिन धूप में टुकड़े की असलियत सामने आई तो वह नकली निकला. इधर, इसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के फड़ पर दबिश देकर 11 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया. उनके कब्जे से 44 हजार 200 रुपये नगद जब्त किए गए. भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने एक ही दिन में ठगी और जुए के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. दोनों मामलों की पूरी जानकारी थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने ETV भारत को दी.
20 हजार में खरीदा कच्चा सोना, सुबह धूप में देखा तो निकला नकली!
ठगी का यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. पुलिस के मुताबिक ग्राम सिनोधा निवासी 19 वर्षीय उमेश कुमार वर्मा को कच्चा सोना सस्ते में मिलने का झांसा दिया गया. 16 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे राहुल यदु नाम के व्यक्ति ने फोन कर उसे बताया कि ग्राम गोरदी का पोषण गिरी गोस्वामी कच्चा सोना बेच रहा है. इसके बाद पोषण ने खुद उमेश से संपर्क किया और उसे सोनबरसा के पास मिलने बुलाया. रात करीब 9 बजे तालाब के पास मुलाकात हुई. यहां आरोपी ने युवक को सोने जैसा दिखने वाला एक टुकड़ा दिखाया और उसके बदले 20 हजार रुपये नकद ले लिए. युवक को लगा कि उसे सस्ते में सोना मिल गया है. लेकिन असली खेल अगले दिन सुबह सामने आया.जब उमेश ने उस टुकड़े को धूप में अच्छी तरह देखा तो उसे पता चला कि जिसे वह सोना समझकर खरीद लाया था, वह नकली है. युवक ने जब आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और धमकाकर वहां से चला गया. ठगी का अहसास होने पर उमेश ने 17 नवंबर को भाटापारा ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई.
पूछताछ में खुला राज, दूसरा साथी भी गिरफ्तार
मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 729/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने नामजद आरोपी पोषण गिरी गोस्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने अपने साथी मौसम महिलांगे के साथ मिलकर ठगी की योजना को अंजाम देना स्वीकार किया. इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी मौसम महिलांगे को भी ग्राम सोनबरसा से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर ठगी की गई रकम में से 8,500 रुपये नकद और ठगी में इस्तेमाल किया गया नकली सोने का टुकड़ा जब्त किया गया है. दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की गई.
गिरफ्तार आरोपी:
1. पोषण गिरी गोस्वामी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम गोरदी, थाना हथबंद
2. मौसम महिलांगे, उम्र 20 वर्ष, निवासी मिशन परसाभदेर, थाना सिटी कोतवाली
अर्जुनी में जुए का फड़, पुलिस की दबिश में 11 गिरफ्तार
नकली सोने की ठगी के मामले के बीच भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने जुए के खिलाफ भी कार्रवाई की. पुलिस को 18 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अर्जुनी में दैहान के पास कुछ लोग रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी. पुलिस के मुताबिक वहां जुआ खेल रहे 11 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 44 हजार 200 रुपये नगद जब्त किए गए. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की.
जुआ खेलते पकड़े गए 11 आरोपी:
1. भोला यदु, निवासी अर्जुनी।
2. टीकाराम रजक, निवासी अर्जुनी।
3. अशोक साहू, निवासी अर्जुनी।
4. राजेश यादव, निवासी अर्जुनी।
5. जितेन्द्र वर्मा, निवासी मुढ़ीपार।
6. सहदेव रजक, निवासी मुढ़ीपार।
7. लतेल काठले, निवासी खैरताल।
8. बलदाऊ काठले, निवासी खैरताल।
9. धनेश्वर सत्यम, निवासी खैरताल।
10. संजय पटेल, निवासी टोनाटार।
11. राजेंद्र साहू, निवासी अर्जुनी।
बलौदाबाजार पुलिस की अपील
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कम कीमत पर सोना दिलाने, कच्चा सोना बेचने या अन्य किसी आकर्षक आर्थिक प्रलोभन के झांसे में आकर बिना जांच-पड़ताल के लेन-देन न करें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें. एक तरफ सोने के नाम पर ठगी का खेल, तो दूसरी तरफ गांव में जुए का फड़. भाटापारा ग्रामीण पुलिस की इन दो कार्रवाइयों में कुल 13 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है.
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