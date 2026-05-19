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बलौदाबाजार कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रक ड्राइवर की हत्या कर शव दफनाने वाले खलासी को उम्रकैद

करीब आठ साल पुराने सनसनीखेज ट्रक ड्राइवर हत्याकांड में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बलौदाबाजार ने बड़ा फैसला सुनाया है.

BALODABAZAR COURT
बलौदाबाजार कोर्ट का बड़ा फैसला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 8:21 AM IST

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बलौदाबाजार: ट्रक ड्राइवर की हत्या कर शव को तालाब किनारे दफनाने वाले खलासी मोतीराम ध्रुव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसले के बाद मृतक परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं पूरे इलाके में यह मामला फिर चर्चा का विषय बन गया है.

सीमेंट लेकर निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं आया ड्राइवर

सरकारी वकील एवं लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने ETV Bharat को बताया कि, मामला जुलाई 2017 का है. मृतक राकेश बघेल ट्रक चालक था और घटना के दिन वह ट्रक क्रमांक CG 04 JC 4530 में सीमेंट लोड कर हिरमी सीमेंट प्लांट से चंद्रपुर के लिए निकला था. उसके साथ ट्रक में खलासी मोतीराम ध्रुव भी मौजूद था. दोनों सामान्य रूप से यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया.

रास्ते में रची गई हत्या की साजिश

जांच में सामने आया कि दर्रा गांव के पास आरोपी मोतीराम ध्रुव ने ट्रक ड्राइवर राकेश बघेल की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को तालाब किनारे ले जाकर गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया, ताकि किसी को घटना की भनक न लगे.इसके बाद वह मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 13 हजार रुपए नकद और अन्य सामान लेकर फरार हो गया.

लावारिस हालत में मिला ट्रक, खून के निशानों ने खोला राज

कुछ समय बाद उसी कंपनी के दूसरे ट्रक चालकों ने रास्ते में ट्रक को लावारिस हालत में खड़ा देखा. जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें जगह-जगह खून के धब्बे मिले. ट्रक में मौजूद जैक रॉड और पाना पर भी खून के निशान दिखाई दिए. यहीं से मामला गंभीर हो गया और हत्या की आशंका गहरा गई. कंपनी मैनेजर और मृतक के बड़े भाई को सूचना दी गई, जिसके बाद कसडोल थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई.

तालाब किनारे दफन मिली लाश

कुछ दिनों बाद गांव के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली. जब मृतक के बड़े भाई मौके पर पहुंचे तो उन्होंने शव की पहचान राकेश बघेल के रूप में की. इसी बीच खलासी मोतीराम ध्रुव लगातार फरार था, जिससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया.

पुलिस ने शुरू किया बड़ा सर्च ऑपरेशन

कसडोल थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. कई दिनों तक दबिश और पूछताछ के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव बूढ़ागहन आने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया.

पूछताछ में टूट गया आरोपी

गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी मोतीराम ध्रुव ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाया. उसने कबूल किया कि उसी ने ट्रक ड्राइवर राकेश बघेल की हत्या की थी और शव को दफना दिया था. उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामान उसने अपने पास रख लिया था.

अदालत में पेश हुए 33 गवाह

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए. गवाहों ने बताया कि घटना से पहले मृतक और आरोपी को एक साथ ट्रक में जाते देखा गया था. इसके अलावा मृतक के सामान की बरामदगी और घटना के बाद आरोपी का फरार होना भी अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना.

सरकारी पक्ष ने रखा मजबूत तर्क

मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने अदालत में मजबूत तर्क रखे. उन्होंने बताया कि

  • आरोपी घटना के बाद लगातार फरार था
  • मृतक का सामान आरोपी के कब्जे से मिला
  • ट्रक में खून के धब्बे हत्या की ओर इशारा कर रहे थ
  • गवाहों ने दोनों को अंतिम बार साथ देखा था

इन सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपी के खिलाफ मजबूत कड़ी बनाई

अदालत ने सुनाई उम्रकैद

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बलौदाबाजार की न्यायाधीश संजया रात्रे ने आरोपी मोतीराम ध्रुव को दोषी करार दिया.

अदालत ने-

  • धारा 302 के तहत आजीवन कारावास
  • 1000 रुपए जुर्माना
  • धारा 201 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास
  • अतिरिक्त 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई
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