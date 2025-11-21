भैंसापसरा डबल मर्डर केस में बलौदाबाजार कोर्ट का बड़ा फैसला
बलौदाबाजार कोर्ट ने घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 1:14 PM IST
बलौदाबाजार: भैंसापसरा के एक मोहल्ले में फरवरी 2024 को रात 12 बजे एक घर में आग लग गई. मौहल्ले के लोगों के सामने कमला साहू का घर धू-धू करके जलने लगा. आग इतनी तेज थी कि खिड़की से सिर्फ लपटें दिख रही थीं, और अंदर से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी. लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की काफी कोशिश की. लेकिन आग ने और विकारल रूप ले लिया. दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, इसका मतलब साफ था कि यह हादसा नहीं था. यह योजना बनाकर की गई हत्या थी.
भैंसापसरा डबल मर्डर केस: आगजनी की इस घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो गंभीर रूप से झुलस गए. कमला साहू (मृत), सोनू साहू उर्फ गोलू (मृत), संध्या साहू (गंभीर घायल), रानू साहू (गंभीर घायल). मामले की जांच बलौदाबाजार पुलिस ने शुरू की.
कोतवाली पुलिस की तत्काल कार्रवाई: जैसे ही प्राथमिक जांच में हत्या के संकेत मिले, थाना सिटी कोतवाली ने अपराध क्रमांक 153/2024 दर्ज किया. धाराएं लगाई गईं—302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 436 (घर में आगजनी), 342 (ग़लत तरीके से बंद करना), 120बी (षड्यंत्र), थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा के नेतृत्व में टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए. सबसे पहले दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया.
पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए: आरोपी उस रात घर के पास ही थे. गांव के कई लोगों ने उन्हें वहां देखा था. उनकी धमकी का वीडियो भी एक पड़ोसी के मोबाइल में रिकॉर्ड मिला. आग लगाने में मदद के लिए ली गई सामग्री का निशान घर के बाहर मिला. सभी तथ्यों को जोड़कर पुलिस ने 15 दिनों में पूरा चालान तैयार किया और अदालत में पेश किया.
जब मामला अदालत पहुंचा, तो यह साफ था कि यह केस सिर्फ दुर्घटना या लापरवाही नहीं है. अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल का पंचनामा, पड़ोसियों के बयान अदालत में पेश किए. सबसे महत्वपूर्ण बयान उन दो घायल सदस्यों का था, जिन्होंने कोर्ट के सामने बताया "हम सो रहे थे… तभी धुआं भर गया… बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी" हम जानते हैं कि वह दोनों ही थे." यह गवाही केस की रीढ़ थी.
जिला सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक अमिय अग्रवाल ने घटना के बारे में जानकारी दी. अमिय अग्रवाल ने बताया कि दो युवक करण उर्फ भुखउ बघेल (22) दौलत सोनवानी (26) अक्सर कमला साहू के घर के सामने बैठकर नशा करते थे. कई बार कमला साहू और उसके परिवार ने उन्हें वहां बैठने से मना किया था. इससे आए दिन झगड़े होते थे. घटना वाली रात 24 फरवरी 2024 को भी दोनों नशे में थे और घर के सामने गाली-गलौज कर रहे थे. विरोध करने पर उन्होंने धमकी दी थी— “आग लगा देंगे, देख लेना…!” और कुछ ही समय बाद आग लग गई.
न्यायालय का फैसला: द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे ने सभी साक्ष्य सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना. बलौदाबाजार कोर्ट ने कहा "यह हत्या दुर्घटनावश नहीं बल्कि सोची-समझी और योजनाबद्ध थी. दरवाजा बंद कर आग लगाना अपराध की मंशा स्पष्ट करता है. यह केस समाज के लिए भयावह उदाहरण है." घटना के लगभग 21 महीने बाद, अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सभी पक्ष को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया-अमिय अग्रवाल, लोक अभियोजक, जिला सत्र न्यायालय
इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई:
धारा 120B – आजीवन कारावास + 500 रुपये जुर्माना
धारा 342 – 1 साल साधारण कारावास
धारा 436 – 10 साल कठोर कारावास + 1000 रुपये जुर्माना
धारा 302 (दो बार) – दो बार आजीवन कारावास + 1000-1000 रुपये जुर्माना
धारा 307 (दो बार) – 10-10 साल का कठोर कारावास + 1000-1000 रुपये जुर्माना. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलें
एसपी भावना गुप्ता का बयान: फैसले के बाद बयान जारी करते हुए एसपी भावना गुप्ता ने कहा "यह केस बेहद संवेदनशील था. घटना में दो लोगों की मौत हुई और परिवार का जीवन तबाह हो गया. पुलिस की समय पर कार्रवाई और सटीक विवेचना से अदालत में मजबूत केस पेश किया गया. पीड़ित परिवार को न्याय मिला यह सबसे बड़ी बात है. एसपी ने थाना सिटी कोतवाली की जांच टीम की सराहना की, विशेष रूप से निरीक्षक अजय झा की भूमिका की.