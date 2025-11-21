ETV Bharat / state

भैंसापसरा डबल मर्डर केस में बलौदाबाजार कोर्ट का बड़ा फैसला

बलौदाबाजार: भैंसापसरा के एक मोहल्ले में फरवरी 2024 को रात 12 बजे एक घर में आग लग गई. मौहल्ले के लोगों के सामने कमला साहू का घर धू-धू करके जलने लगा. आग इतनी तेज थी कि खिड़की से सिर्फ लपटें दिख रही थीं, और अंदर से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी. लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की काफी कोशिश की. लेकिन आग ने और विकारल रूप ले लिया. दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, इसका मतलब साफ था कि यह हादसा नहीं था. यह योजना बनाकर की गई हत्या थी.

भैंसापसरा डबल मर्डर केस: आगजनी की इस घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो गंभीर रूप से झुलस गए. कमला साहू (मृत), सोनू साहू उर्फ गोलू (मृत), संध्या साहू (गंभीर घायल), रानू साहू (गंभीर घायल). मामले की जांच बलौदाबाजार पुलिस ने शुरू की.

कोतवाली पुलिस की तत्काल कार्रवाई: जैसे ही प्राथमिक जांच में हत्या के संकेत मिले, थाना सिटी कोतवाली ने अपराध क्रमांक 153/2024 दर्ज किया. धाराएं लगाई गईं—302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 436 (घर में आगजनी), 342 (ग़लत तरीके से बंद करना), 120बी (षड्यंत्र), थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा के नेतृत्व में टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए. सबसे पहले दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया.

पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए: आरोपी उस रात घर के पास ही थे. गांव के कई लोगों ने उन्हें वहां देखा था. उनकी धमकी का वीडियो भी एक पड़ोसी के मोबाइल में रिकॉर्ड मिला. आग लगाने में मदद के लिए ली गई सामग्री का निशान घर के बाहर मिला. सभी तथ्यों को जोड़कर पुलिस ने 15 दिनों में पूरा चालान तैयार किया और अदालत में पेश किया.

जब मामला अदालत पहुंचा, तो यह साफ था कि यह केस सिर्फ दुर्घटना या लापरवाही नहीं है. अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल का पंचनामा, पड़ोसियों के बयान अदालत में पेश किए. सबसे महत्वपूर्ण बयान उन दो घायल सदस्यों का था, जिन्होंने कोर्ट के सामने बताया "हम सो रहे थे… तभी धुआं भर गया… बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी" हम जानते हैं कि वह दोनों ही थे." यह गवाही केस की रीढ़ थी.