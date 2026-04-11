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बलौदाबाजार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मां बेटी हत्याकांड में पहली बार डबल आजीवन कारावास

फैसला सुनाते हुए बलौदाबाजार कोर्ट ने कहा ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है इसलिए कठोर दंड जरूरी है.

Balodabazar Court Historical Decision
बलौदाबाजार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 7:48 AM IST

5 Min Read
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बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला न्यायालय से एक ऐसा फैसला सामने आया है, जिसे न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है. मां और बेटी की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि जघन्य अपराधों पर सख्ती से निपटा जाएगा. यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि रिश्तों के नाम पर किए गए अपराध अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

मामला जिसने पूरे जिले को झकझोर दिया

यह सनसनीखेज मामला कसडोल थाना के भदरा गांव का है, जहां 28 जुलाई 2024 को मां और उसकी बेटी की अधजली लाश उनके ही घर में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतका संतोषी साहू और उसकी पुत्री ममता साहू की हत्या ने उस समय पूरे जिले को झकझोर दिया था. घर के भीतर जली हुई अवस्था में शव मिलने से मामला और भी रहस्यमय बन गया था. घटना के समय परिवार का एक सदस्य गांव से बाहर गया हुआ था, जिसके कारण घर में केवल मां और बेटी ही मौजूद थीं. इसी दौरान जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया.

Balodabazar Court Historical Decision
मां बेटी हत्याकांड का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

रिश्तों की आड़ में रचा गया खौफनाक षड्यंत्र

जांच में सामने आया कि आरोपी दिलहरण कश्यप का मृतका संतोषी साहू के साथ अवैध संबंध था. वह अक्सर उसके घर आता-जाता था और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी. मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR) ने इस संबंध की पुष्टि की. जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि घटना से पहले दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी, जिससे शक और गहरा गया. धीरे-धीरे पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को जोड़ा और आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की.

बलौदाबाजार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस जांच: हर सबूत ने खोला राज

कसडोल थाना की टीम ने मामले की बारीकी से जांच की, मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया गया और साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया. जांच के दौरान आरोपी का मेमोरेंडम बयान लिया गया, जिसमें उसने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए. उसके आधार पर पुलिस ने एक कुल्हाड़ी बरामद की, जिस पर मानव रक्त के निशान पाए गए. इसके अलावा घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए, जिनमें खून के धब्बे मिले. यह सबूत अदालत में अभियोजन के पक्ष को मजबूत करने में निर्णायक साबित हुए.

25 गवाहों ने खोली सच्चाई

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश किए. इनमें से 11 गवाहों ने आरोपी और मृतका के बीच संबंध होने की पुष्टि की. मेमोरेंडम के साक्षी ने भी पूरी कार्रवाई का समर्थन किया. गवाहों के बयान, मोबाइल रिकॉर्ड और जब्त साक्ष्यों ने मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया. हर कड़ी एक-दूसरे से जुड़ती गई और अंततः यह साबित हो गया कि हत्या पूर्व नियोजित थी.

अदालत का सख्त रुख

इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में हुई, जहां अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया. लंबी सुनवाई और तर्क-वितर्क के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से मां और बेटी की हत्या की है. अदालत ने आरोपी दिलहरण कश्यप को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 332 (क) और धारा 103 (दो बार) के तहत दोषी पाया.

दोहरी आजीवन कारावास: सख्त संदेश

अदालत ने आरोपी को दोनों हत्याओं के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह सजा अपने आप में विशेष है, क्योंकि जिले में पहली बार किसी डबल मर्डर केस में इस तरह का फैसला आया है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, दोहरी आजीवन कारावास का मतलब है कि आरोपी को दोनों अपराधों के लिए अलग-अलग सजा भुगतनी होगी, जिससे उसकी रिहाई की संभावनाएं बेहद सीमित हो जाती हैं. यह फैसला इस बात को भी दर्शाता है कि न्यायालय अब गंभीर अपराधों में कठोर रुख अपना रहा है.

अभियोजन की मजबूत पैरवी

मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कन्नौजे ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयान और तकनीकी प्रमाणों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया. यही वजह रही कि अदालत को आरोपी के खिलाफ मजबूत आधार मिला और दोष सिद्ध हो सका.

डबल हत्या में कोर्ट ने पाया कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है लेकिन आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर जब्ती की कार्रवाई हुई. गवाही में आरोपी ने सभी कार्रवाई का समर्थन किया. पुलिस ने मृतका औऱ आरोपी के मोबाइल का सीडीआर निकाला गया. डबल हत्या में कोर्ट ने जघन्य अपराध बताया औऱ आरोपी को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई -संतोष कन्नौजे, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता

समाज के लिए एक बड़ा संदेश

यह फैसला केवल एक आपराधिक मामले का अंत नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है. रिश्तों के नाम पर विश्वासघात और अपराध करने वालों के लिए यह चेतावनी है कि कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता. कानूनी जानकारों का मानना है कि इस तरह के सख्त फैसले समाज में अपराधियों के मन में डर पैदा करते हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत करते हैं.

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