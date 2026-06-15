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बलौदाबाजार में महिला बैंक मैनेजर पर रिश्वतखोरी का आरोप, मृत खाताधारक की राशि निकालने के बदले मांगे 10 हजार रुपये!

बलौदाबाजार के निपनिया स्थित जिला सहकारी बैंक की मैनेजर का महिला और उसके साथ आए परिजन से रुपये मांगने का वीडियो सामने आया है.

BALODABAZAR BRIBERY
बलौदाबाजार रिश्वतखोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 10:26 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 11:41 AM IST

4 Min Read
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बलौदाबाजार:जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. शाखा प्रबंधक पर महिला के मृत पति के बैंक खाते में जमा रकम निकालने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता ने कथित लेनदेन का वीडियो भी जिला प्रशासन को सौंपा है, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. मामले के सामने आने के बाद बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी बैंक में भ्रष्टाचार और किसानों को परेशान किए जाने के आरोप लगाए हैं.

पति की मौत के बाद बैंक के चक्कर काटती रही महिला

शिकायतकर्ता खेलन बाई सतनामी ने जिला प्रशासन को दिए आवेदन में बताया कि उसके पति रूपदास सतनामी का लगभग एक वर्ष पहले निधन हो गया था. उनके पति के नाम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की निपनिया शाखा में खाता संचालित था, जिसमें करीब 1 लाख 10 हजार रुपये जमा थे. महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद उसने खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कई बार बैंक के चक्कर काटे लेकिन बैंक ने उसकी कभी मदद नहीं की.

Balodabazar bribery
महिला ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को दिया आवेदन (ETV Bharat Chhattisgarh)

10 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया है कि शाखा प्रबंधक अनीता पाण्डेय ने खाते की राशि जारी करने के लिए उससे 10 हजार रुपये की मांग की.शिकायत के अनुसार बाद में यह रकम घटाकर 5 हजार रुपये करने की बात भी कही गई. खेलन बाई का दावा है कि भुगतान प्राप्त करने के लिए उस पर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया. इसी दौरान कथित रूप से रिश्वत लेन-देन का वीडियो भी तैयार किया गया, जिसे बाद में शिकायत के साथ जिला प्रशासन को सौंप दिया गया.

सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो

मामले में नया मोड़ तब आया जब शाखा प्रबंधक का कथित रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और प्रशासनिक जांच के बाद ही इसकी सत्यता स्पष्ट हो पाएगी. लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है.

कलेक्टर से एफआईआर और निलंबन की मांग

महिला ने जिला कलेक्टर को दिए आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.साथ ही संबंधित शाखा प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और उन्हें तत्काल निलंबित करने की भी मांग की गई है.

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सहकारी बैंक की महिला मैनेजर का रिश्वत लेते वीडियो आया सामने (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक इंद्र साव ने भी उठाए सवाल

भाटापारा विधायक इंद्र साव ने भी मामले को गंभीर बताते हुए बैंक प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. विधायक का कहना है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आती रही हैं. उनके अनुसार किसानों और खाताधारकों से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी और परेशानियों की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं.

निपनिया सहकारी बैंक में किसानों और आम खाताधारकों को परेशान किए जाने की बातें सामने आती रही हैं.अब रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बैंक जनता की सुविधा के लिए है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं – इंद्र साव, विधायक भाटापारा

प्रशासनिक जांच पर टिकी निगाहें

फिलहाल पूरा मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है. शिकायत, वीडियो और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच की मांग तेज हो गई है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकता है. वहीं यदि आरोप असत्य पाए जाते हैं तो जांच रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी.

बैंक प्रबंधन का पक्ष आना बाकी

शाखा प्रबंधक अनीता पाण्डेय अथवा बैंक प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.ऐसे में आरोपों पर उनका पक्ष सामने आना अभी बाकी है.

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Last Updated : June 15, 2026 at 11:41 AM IST

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