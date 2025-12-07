ETV Bharat / state

शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम की तैयारी तेज, बलौदाबाजार कलेक्टर ने सोनाखान पहुंचकर लिया जायजा

10 दिसंबर के आयोजन के लिए अधिकारियों को समय पर सभी काम पूरा करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए.

Balodabazar Collector Sonakhan
शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम की तैयारी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 7, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read
बलौदाबाजार: शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस से ठीक पहले जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं. रविवार को कलेक्टर दीपक सोनी सोनाखान पहुंचे और 10 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया. इस दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आगमन की भी संभावना है, जिसके चलते आयोजन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की गई.

बलौदाबाजार कलेक्टर ने सोनाखान पहुंचकर लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ा दिन: कलेक्टर ने पहुंचते ही आयोजन समिति, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और कई विभागों के अधिकारियों को साथ चर्चा की. कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की इतिहास और अस्मिता से जुड़ा दिन है. इसलिए सभी व्यवस्थाएं समय पर और बिना किसी कमी के पूरी होनी चाहिए.

स्मारक स्थल से लेकर हेलीपैड तक का निरीक्षण: कलेक्टर दीपक सोनी ने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, स्मारक स्थल, मुख्य कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया. मुख्य मंच की साज-सज्जा, वीआईपी सीटिंग, समाज प्रमुखों और आमजनों की बैठक व्यवस्था, सामाजिक समूहों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था की भी जानकारी ली.

Balodabazar Collector Sonakhan
10 दिसंबर के आयोजन को लेकर समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीर नारायण सिंह के वंशजों से मुलाकात: निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेंद्र सिंह दीवान के निवास जाकर उनसे सौजन्य मुलाकात की. कलेक्टर ने कहा कि शहादत दिवस पर वंशजों की गरिमामयी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि उनसे जुड़ी हर व्यवस्था सहज और सम्मानजनक रहे.

कलेक्टर का अधिकारियों को निर्देश

  • मंच, ध्वनि व्यवस्था और सजावट का काम तय समय में पूरा हो
  • सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रहे
  • हेलिपैड के आसपास साफ-सफाई और बैरिकेडिंग की तैयारी की जाए
  • समाज प्रमुखों और मेहमानों के बैठने, खाने और विश्राम की व्यवस्था मजबूत हो
  • विभागीय स्टॉलों में जानकारी स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से पेश की जाए

समीक्षा दौरे के दौरान जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, वंशज राजेंद्र सिंह दीवान, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस व प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

