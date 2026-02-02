ETV Bharat / state

धान उठाव और चावल जमा में लापरवाही नहीं चलेगी, बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने मिलर्स को दिए सख्त निर्देश

20 फरवरी को होगा 'चावल उत्सव', कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के राइस मिलर्स की अहम बैठक ली.

Collector Rice Millers Meeting
बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने मिलर्स को दिए सख्त निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 7:06 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में धान उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. इसी सिलसिले में सोमवार को कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के राइस मिलर्स की अहम बैठक ली और नान (नागरिक आपूर्ति निगम) में चावल जमा करने की स्थिति की समीक्षा की. कलेक्टर ने साफ कहा कि अब धान उठाव, मिलिंग और चावल जमा करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

20 फरवरी को होगा 'चावल उत्सव', कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के राइस मिलर्स की अहम बैठक ली. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

20 फरवरी को होगा 'चावल उत्सव'

कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिले की सभी PDS दुकानों में 20 फरवरी को चावल उत्सव मनाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि 10 फरवरी तक सभी दुकानों में पर्याप्त मात्रा में चावल और खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो.

मिलर्स को समय पर धान उठाव के निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने मिलर्स से कहा कि उपार्जन केंद्रों से धान उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. शासन द्वारा जो कोटा मिलर्स को दिया गया है, उसी के अनुसार धान उठाकर समय पर मिलिंग कर चावल नान के निर्धारित गोदामों में जमा कराया जाए. उन्होंने साफ कहा कि तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

पीडीएस व्यवस्था से जुड़ा अहम मुद्दा

कलेक्टर ने कहा कि धान उठाव और चावल जमा करने की प्रक्रिया सीधे तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी है. यदि चावल समय पर जमा नहीं हुआ, तो इसका असर पीडीएस दुकानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. उन्होंने मिलर्स को याद दिलाया कि यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है.

अधिकारियों को सख्त निगरानी के आदेश

कलेक्टर ने खाद्य विभाग और जिला विपणन कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे धान उठाव और मिलिंग की लगातार मॉनिटरिंग करें. जो मिलर्स काम में रुचि नहीं ले रहे हैं या अनावश्यक देरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई प्रस्तावित की जाए.

उपार्जन केंद्रों पर दबाव कम करने की पहल

कई उपार्जन केंद्रों में धान का स्टॉक बढ़ने से भंडारण और सुरक्षा की समस्या सामने आ रही है. इस पर कलेक्टर ने कहा कि यदि मिलर्स समय पर धान उठाएंगे, तो उपार्जन केंद्रों पर दबाव कम होगा और व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी. उन्होंने धान की आवाजाही में आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए.

नियम नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बैठक में कलेक्टर का रुख सख्त रहा. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने वाले मिलर्स को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लापरवाही करने वालों के आवंटन की समीक्षा की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी.

बैठक में अधिकारी और मिलर्स रहे मौजूद

इस बैठक में खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी और जिले के प्रमुख राइस मिलर्स मौजूद रहे. मिलर्स ने अपनी समस्याएं और सुझाव भी रखे. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि नियमों का पालन करने पर प्रशासन पूरा सहयोग करेगा.

प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

कलेक्टर दीपक सोनी की यह बैठक धान उपार्जन, मिलिंग और चावल वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. प्रशासन का साफ संदेश है कि आम जनता को समय पर चावल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

