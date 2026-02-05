ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में स्वास्थ्य सेवाओं में गति और गुणवत्ता पर जोर, कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर दिए सख्त निर्देश

बैठक में ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की प्रगति को लेकर कलेक्टर ने विशेष चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जिले में तंबाकू और गुटखा सेवन की समस्या को देखते हुए ओरल कैंसर की समय रहते पहचान बेहद जरूरी है. इसके लिए स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाई जाए और लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार कर मैदान में उतरी जाए. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि केवल स्वास्थ्य केंद्रों तक सीमित न रहकर गांव-गांव, हाट-बाजार और विशेष शिविरों के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए और उसकी नियमित समीक्षा की जाए.

बैठक में कैंसर स्क्रीनिंग, मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान सहित जिले की समग्र स्वास्थ्य स्थिति की आंकड़ों के माध्यम से समीक्षा की गई, कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाएं सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

बलौदाबाजार: स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए. कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अब केवल रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखने चाहिए. निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद्य विभाग से समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राहियों के रिकॉर्ड का मिलान किया जाए. इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए. उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज की सुरक्षा कवच है. इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कार्ड निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

3 करोड़ 53 लाख रुपये के कार्यों का अनुमोदन

बैठक में मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष के अंतर्गत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 3 करोड़ 53 लाख रुपये के कार्यों का अनुमोदन किया गया. इस अंतर्गत कुल 22 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 19 निर्माण कार्य और 3 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की खरीदी शामिल है. स्वीकृत कार्यों में लवन में डीजल जनरेटर की स्थापना, जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता तथा ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन यूनिट की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं. इन कार्यों के पूरा होने से जिले में गंभीर रोगों की जांच और उपचार की सुविधाएं बेहतर होंगी और मरीजों को बाहर रेफर करने की आवश्यकता कम होगी. कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत निर्माण और खरीदी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई के संकेत

बैठक के दौरान कलेक्टर ने कसडोल विकासखंड के अर्जुनी ब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद वहां आवश्यक कार्य नहीं किए गए हैं. इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने दो टूक कहा कि बैठक में दिए गए निर्देश केवल औपचारिकता नहीं हैं, इनका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और समस्याओं का समय रहते समाधान करें.

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की तैयारी

बैठक में 10 फरवरी से शुरू होने वाले फाइलेरिया रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान की तैयारियों की भी गहन समीक्षा की गई. कलेक्टर ने इस अभियान को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी सफलता के लिए पहले से ठोस और सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है. उन्होंने निर्देश दिए कि हर विकासखंड में सुपरवाइजर की टीम का गठन किया जाए और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर सहित सभी संबंधित कर्मियों की तत्काल ट्रेनिंग पूरी की जाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. कलेक्टर ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विकासखंड के लिए माइक्रो प्लान तैयार करें. इसमें गांववार लक्ष्य, टीमों की तैनाती, दवा वितरण की रणनीति और निगरानी व्यवस्था स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए.

दवाइयों की उपलब्धता और भंडारण पर जोर

फाइलेरिया अभियान और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता के लिए दवाइयों की उपलब्धता को कलेक्टर ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने निर्देश दिए कि दवाइयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर दवा की कमी न होने दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि दवाओं की गुणवत्ता और वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि आम जनता को समय पर सही दवा मिल सके. दवा वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सख्त समीक्षा

बैठक में मलेरिया, कुष्ठ और टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई. कलेक्टर ने कहा कि ये रोग पूरी तरह नियंत्रित किए जा सकते हैं, बशर्ते कार्यक्रमों का ईमानदारी और गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए. उन्होंने लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और वहां विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए. टीबी उन्मूलन को लेकर उन्होंने कहा कि समय पर जांच, उपचार और फॉलोअप बेहद जरूरी है. किसी भी मरीज का उपचार अधूरा न छूटे, इसके लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए.

सुरक्षित प्रसव और टीकाकरण पर विशेष निर्देश

कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सुरक्षित प्रसव और पूर्ण टीकाकरण पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, संस्थागत प्रसव और प्रसव पश्चात देखभाल सुनिश्चित की जाए. टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए. कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे, इसके लिए आंगनबाड़ी, मितानिन और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए.

समन्वय और जवाबदेही पर बल

बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अकेले काम नहीं कर सकता, बल्कि पंचायत, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और खाद्य विभाग के सहयोग से ही बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से समझनी होगी. केवल बैठकों में प्रगति बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक सुधार जमीन पर दिखना चाहिए.

अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश कुमार अवस्थी, सिविल सर्जन अशोक वर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा सहित सभी खंड चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग का अन्य स्टाफ उपस्थित रहा. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग और क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया और कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने का भरोसा दिलाया.