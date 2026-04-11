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बलौदाबाजार कलेक्टर ने मल्लखंभ खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, मैदान पहुंचकर अभ्यास का लिया जायजा

बलौदाबाजार कलेक्टर ने कहा मल्लखंभ हमारी सांस्कृतिक पहचान है ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि मल्लखंभ केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है. इसे संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में मल्लखंभ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस खेल से जुड़ सकें.

बलौदाबाजार: जिले में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली. कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को शहर के योग भवन पहुंचकर मल्लखंभ खिलाड़ियों के अभ्यास सत्र का अवलोकन किया. अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों ने जिस अनुशासन और कौशल के साथ अपने प्रदर्शन दिखाए, उसे देखकर कलेक्टर काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया.

जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है , जरूरत है उन्हें सही मंच और अवसर देने की. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए. खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिले, तो वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं.- कुलदीप शर्मा, कलेक्टर

पहले भी कलेक्टर से मिल चुके हैं खिलाड़ी

जानकारी के अनुसार, मल्लखंभ खिलाड़ी इससे पहले कलेक्टर से कार्यालय में मुलाकात कर अपनी उपलब्धियों और जरूरतों की जानकारी दे चुके हैं. जिसके बाद अब कलेक्टर ने खुद मैदान में पहुंचकर स्थिति को देखा.

50 से अधिक बच्चे कर रहे अभ्यास

वर्तमान में लगभग 50 बच्चे नियमित रूप से मल्लखंभ का अभ्यास कर रहे हैं. यह अभ्यास अनुभवी कोच के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है, जिससे बच्चों की तकनीक और फिटनेस दोनों में सुधार हो रहा है.

कोच और खेल अधिकारी भी रहे मौजूद

इस दौरान हेड कोच अकलेश नारंग और वरिष्ठ खेल अधिकारी प्रीति बंछोर सहित अन्य खिलाड़ी भी उपस्थित रहे. कोच ने बताया कि खिलाड़ियों में काफी उत्साह है और यदि उन्हें बेहतर संसाधन मिलें, तो वे बड़े स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

परंपरा और आधुनिकता का संगम

मल्लखंभ जैसे पारंपरिक खेल आज के दौर में युवाओं को फिटनेस के साथ-साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं. कलेक्टर के इस दौरे से यह संकेत मिला है कि प्रशासन अब ऐसे खेलों को भी प्राथमिकता दे रहा है, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं.