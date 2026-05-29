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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर कलेक्टर सख्त, ''लोन मंजूर होते ही खाते में पहुंचनी चाहिए राशि''

बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ( ETV BHARAT )