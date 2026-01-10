ETV Bharat / state

बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोनी को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर बनाए गए

बलौदाबाजार: जिले के वर्तमान कलेक्टर दीपक सोनी को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. भारत सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है. दीपक सोनी आगामी पांच वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे. यह नियुक्ति न केवल दीपक सोनी के प्रशासनिक करियर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है कि राज्य का एक अधिकारी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा.

तत्काल रिलीव करने के निर्देश: भारत सरकार की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि दीपक सोनी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पद से रिलीव किया जाए, ताकि वे नई जिम्मेदारी संभाल सकें. प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होते ही दीपक सोनी दिल्ली पहुंचेंगे. उनके इस तबादले के बाद बलौदाबाजार जिले को भी नया कलेक्टर मिलेगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय में अहम भूमिका: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है. यह मंत्रालय देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है. डायरेक्टर के पद पर दीपक सोनी की भूमिका नीति निर्माण, योजनाओं की मॉनिटरिंग और राज्यों के साथ समन्वय जैसी जिम्मेदारियों से जुड़ी होगी. छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी और ग्रामीण बहुल राज्य में फील्ड अनुभव रखने वाले अधिकारी के रूप में उनसे केंद्र सरकार को काफी अपेक्षाएं हैं.

दीपक सोनी कौन हैं