बलौदाबाजार में धान उठाव प्रक्रिया होगी तेज, उपार्जन केंद्रों की होगी सख्त निगरानी- कलेक्टर दीपक सोनी

कलेक्टर दीपक सोनी ने बलौदाबाजार में धान उपार्जन केंद्रों की सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए हैं.

Discussion on paddy procurement in Balodabazar
बलौदाबाजार में धान उठाव पर चर्चा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 9:41 AM IST

बलौदाबाजार: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्ती के मूड में नजर आ रहा है. कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. बैठक का प्रमुख फोकस धान उपार्जन केंद्रों से धान उठाव, भौतिक सत्यापन, स्वास्थ्य अभियानों, राजस्व प्रकरणों और आगामी आयोजनों की तैयारियों पर रहा.

"उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं"

कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक उपार्जन केंद्र का भौतिक सत्यापन संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ किया जाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

"उपार्जन केंद्रों का अंतिम सत्यापन तय समय पर करें पूरा"

बैठक में धान खरीदी उपरांत उपार्जन केंद्रों से धान उठाव की स्थिति की कलेक्टर दीपक सोनी ने समीक्षा की. कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि नोडल अधिकारी प्रत्येक उपार्जन केंद्र का अंतिम और विस्तृत भौतिक सत्यापन अगले शनिवार तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लें. ताकि शासन को समय पर सटीक और प्रमाणिक रिपोर्ट भेजी जा सके. उन्होंने निर्देश दिए कि सत्यापन के दौरान उपार्जन केंद्रों के स्टॉक पंजी, कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज धान खरीदी की प्रविष्टियां, मौके पर मौजूद वास्तविक धान की मात्रा और दस्तावेजों का आपस में मिलान किया जाए.

केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी. भौतिक रूप से हर बिंदु की जांच जरूरी होगी. अगर सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी- दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदाबाजार

मिलरों से धान उठाव में तेजी लाने की सख्त मॉनिटरिंग

धान उठाव की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष केवल 15 प्रतिशत धान ही उपार्जन केंद्रों से संग्रहण केंद्रों को भेजा जाना है, इसके बावजूद यदि कहीं देरी हो रही है तो यह गंभीर विषय है. मिलरों को धान उठाव में तेजी लाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाए.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और आवश्यकता अनुसार ट्रकों की संख्या बढ़ाई जाए. ट्रकों की कमी के कारण धान उठाव में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए. जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक रोजाना की प्रगति पर नजर रखी जाए.

समय पर धान उठाव पूरा न होने से न केवल उपार्जन केंद्रों पर दबाव बढ़ता है, बल्कि बारिश या अन्य कारणों से धान के खराब होने की आशंका भी रहती है. इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें- दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदाबाजार

राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा

बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विषयों की भी विस्तार से समीक्षा की गई. कलेक्टर ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में चल रहे दवा सेवन अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और सुपरवाइजरों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे लोगों को दवा सेवन के महत्व के बारे में सही जानकारी दे सकें. उन्होंने कहा कि 10 से 12 फरवरी तक बूथों में दवा वितरण की व्यवस्था बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जाए. किसी भी पात्र व्यक्ति को दवा से वंचित न रखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दवा सेवन की सही प्रविष्टि हो और फील्ड स्तर पर निगरानी बनी रहे. कलेक्टर ने कहा कि फाइलेरिया जैसी बीमारी के उन्मूलन के लिए केवल दवा वितरण ही नहीं, बल्कि जनजागरूकता भी उतनी ही जरूरी है. इसलिए फील्ड स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को समझाएं और भ्रम की स्थिति को दूर करें.

एसआईआर के दावे आपत्ति को समय पर निपटाएं

कलेक्टर ने इस मीटिंग में एसआईआर के अंतर्गत नो मैपिंग, लॉजिकल रीजनिंग और अन्य प्रकार के दावा-आपत्ति मामलों की समीक्षा भी की. कलेक्टर ने सभी एईआरओ को निर्देश दिए कि इन मामलों की सुनवाई और अंतिम आदेश 12 फरवरी तक हर हाल में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है. निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास बना रहता है.

गिरौदपुरी मेला की तैयारियों पर भी नजर

गिरौदपुरी मेला की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें सौंपे गए कार्यों को तय समय में पूरा करें. मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गिरौदपुरी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है. इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें.

राजस्व केसों का तुरंत करें समाधान

राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि 1 से 5 वर्ष तक के रुके केसों का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे मामलों को तेजी से निपटारा किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से कोर्ट ली जाए और मामलों को बेवजह पेंडिंग न रखा जाए.

राजस्व मामलों के समय पर निराकरण से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलती है और प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है- दीपक सोनी, कलेक्टर,बलौदाबाजार

जनदर्शन और शिकायत निवारण में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर दीपक सोनी ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री सचिवालय, सीपी ग्राम्स, कलेक्टर जनदर्शन और समय-सीमा से संबंधित आवेदनों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि जनदर्शन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि आम जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान करने का माध्यम है. इसलिए हर आवेदन को गंभीरता से लें और आवेदक को संतुष्ट करने का प्रयास करें.

