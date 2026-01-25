ETV Bharat / state

धान खरीदी में लापरवाही पर बिग एक्शन, बलौदाबाजार कलेक्टर का 10 नोडल अधिकारियों को नोटिस

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान लापरवाही को लेकर प्रशासन सख्त है. बलौदाबाजार में बड़ी कार्रवाई हुई है.

Balodabazar Collector Deepak Soni
बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 6:17 PM IST

7 Min Read
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. राज्य में धान खरीदी को उत्सव की तरह सरकार मनाती है. 15 नवंबर 2025 से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है. इस दौरान अवैध धान को रोकना और बदइंतजामी दूर करना पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन के लिए चुनौती भरा काम होता है. प्रदेश में धान खरीदी की गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार एक्शन ले रही है. राज्य के जिलों में भी जिला प्रशासन इस बाबत कार्रवाई कर रहा है. बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने धान खरीदी को सुचारू रुप से जारी रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं.

बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी का बिग एक्शन

बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर दीपक सोनी ने धान खरीदी के दौरान भौतिक सत्यापन में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 10 उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब जिले में धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है और हाल ही में फर्जी धान खरीदी के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

लगातार लापरवाही बरतने पर कार्रवाई

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है बार बार निर्देश के बाद भी लापरवाही बरती गई है. कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि जिला कार्यालय स्तर से समय-समय पर धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठकें की गई. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लिखित निर्देशों के माध्यम से धान खरीदी कार्य का सुचारु रूप से नियंत्रण, पर्यवेक्षण और भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं. इसके बावजूद संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा पीवी (PHV) ऐप में टोकन का भौतिक सत्यापन सही ढंग से नहीं किया गया.

जांच में पाया गया कि कई उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के दौरान आवश्यक फोटो स्पष्ट रूप से नहीं लिए गए, कुछ स्थानों पर फोटो अधूरे थे, तो कहीं टोकन और वास्तविक धान की आवक में तालमेल नहीं दिखा. यह लापरवाही न केवल प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना है, बल्कि इससे धान खरीदी प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं.

जानिए किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई ?

उपार्जन केंद्र करमदा के सुशील पटेल

उपार्जन केंद्र देवरी के शशि प्रकाश पटेल

उपार्जन केंद्र मोहरा के नोडल अधिकारी दीनदयाल चतुर्वेदी

उपार्जन केंद्र सिमगा के सिकेश ध्रुव

पलारी अनुभाग से उपार्जन केंद्र अमेरा के प्रभात वर्मा

कसडोल अनुभाग से उपार्जन केंद्र नरधा के ओ.पी. भारद्वाज

उपार्जन केंद्र सर्वा के देवेश देवांगन

उपार्जन केंद्र हसुवा के पुष्पेंद्र पटेल

उपार्जन केंद्र बलदाकछार के योगेश कुमार ध्रुव

उपार्जन केंद्र खरतोरा के नोडल अधिकारी देवेंद्र वर्मा

अनियमितता और फर्जीवाड़े के खुलासे पर सख्ती

हाल के दिनों में जिले में फर्जी धान खरीदी और बिना वास्तविक आवक के ऑनलाइन एंट्री जैसे मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ी हैं. खरतोरा उपार्जन केंद्र में फर्जी तौल पत्रक और ऑनलाइन भुगतान प्रविष्टि का मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी स्तर की लापरवाही या अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि नोडल अधिकारी धान खरीदी व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी होते हैं. उनके द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन ही यह सुनिश्चित करता है कि खरीदा गया धान वास्तविक है और शासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न पहुंचे.

पीवी ऐप में लापरवाही बनी कारण, हुआ तगड़ा एक्शन

जारी नोटिस में विशेष रूप से पीवी ऐप में की गई त्रुटियों का उल्लेख किया गया है. भौतिक सत्यापन के दौरान टोकन, किसान, धान की मात्रा और स्थल की सही और स्पष्ट फोटो लेना अनिवार्य है. जांच में पाया गया कि कई नोडल अधिकारियों ने या तो औपचारिकता निभाई या फिर प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ऐसी लापरवाही भविष्य में बड़े फर्जीवाड़े का रास्ता खोल सकती है, इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर ही रोकना जरूरी है.

कलेक्टर ने 24 घंटे में मांगा जवाब

बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी नोटिसधारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 24 घंटे के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें. जवाब में यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में भौतिक सत्यापन में कमी रह गई और आगे ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन कटौती, निलंबन या अन्य दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं.

किसानों के हित में की गई कार्रवाई- कलेक्टर

बलौदाबाजार जिला प्रशासन का कहना है कि यह सख्ती किसानों के हित में है. धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि ईमानदार किसानों को समय पर भुगतान मिले और बिचौलियों या फर्जीवाड़ा करने वालों को कोई मौका न मिले. कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसान हित सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर लापरवाही सीधे तौर पर किसानों के अधिकारों का हनन मानी जाएगी.

धान खरीदी को लेकर जिले में बढ़ेगी निगरानी

इस कार्रवाई के बाद यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों की निगरानी और कड़ी की जाएगी. जिला स्तर से औचक निरीक्षण, क्रॉस वेरिफिकेशन और तकनीकी निगरानी के जरिए धान खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है.

कलेक्टर दीपक सोनी की कार्रवाई से हड़कंप

धान खरीदी में लापरवाही पर 10 नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाना यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है।.कलेक्टर दीपक सोनी की इस सख्त कार्रवाई से जहां एक ओर प्रशासनिक अमले में जवाबदेही का संदेश गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को यह भरोसा भी मिला है कि उनकी उपज और मेहनत के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. अब सबकी नजरें इन अधिकारियों के जवाब और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

