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बोर्ड परीक्षा में स्कूलों के अच्छे रिजल्ट के लिए कलेक्टर ने की समीक्षा, 100 दिन का रखा मिशन, बीईओ करेंगे दौरा

बोर्ड परीक्षा में स्कूलों के अच्छे रिजल्ट के लिए कलेक्टर ने की समीक्षा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए अब जिला प्रशासन ने अगले 100 दिनों का मिशन तैयार किया है. 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों का परिणाम शत-प्रतिशत करने के लक्ष्य के साथ जिले में संचालित मिशन उत्कर्ष को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों की बैठक ली.

त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान कर विशेष रिमेडियल क्लास संचालित करने पर जोर दिया. कलेक्टर ने कहा कि अब केवल परीक्षा नजदीक आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अगले 100 दिनों की ऐसी ठोस रणनीति तैयार करनी होगी, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके.