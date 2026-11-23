बोर्ड परीक्षा में स्कूलों के अच्छे रिजल्ट के लिए कलेक्टर ने की समीक्षा, 100 दिन का रखा मिशन, बीईओ करेंगे दौरा
मिशन उत्कर्ष की समीक्षा में कलेक्टर कुलदीप ने प्राचार्यों और BEO को दिए निर्देश, स्कूलों में लगेंगी रिमेडियल क्लास, विषयवार कमजोर विद्यार्थियों की होगी पहचान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 5:47 PM IST
बलौदाबाजार: बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए अब जिला प्रशासन ने अगले 100 दिनों का मिशन तैयार किया है. 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों का परिणाम शत-प्रतिशत करने के लक्ष्य के साथ जिले में संचालित मिशन उत्कर्ष को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों की बैठक ली.
त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान कर विशेष रिमेडियल क्लास संचालित करने पर जोर दिया. कलेक्टर ने कहा कि अब केवल परीक्षा नजदीक आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अगले 100 दिनों की ऐसी ठोस रणनीति तैयार करनी होगी, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके.
BEO और प्राचार्यों की बैठक
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार में प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की समीक्षा बैठक ली. बैठक में त्रैमासिक परीक्षाओं के परिणामों का आकलन किया गया. इस दौरान स्कूलों के प्रदर्शन, विद्यार्थियों की पढ़ाई में आ रही कमियों और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर चर्चा हुई.
100 दिन की रणनीति से बदलेगी तैयारी
कलेक्टर ने बैठक में शिक्षकों और प्राचार्यों को अगले 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अंतिम महीनों तक टालना उचित नहीं है. प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय के अनुसार प्रतिदिन की शिक्षण योजना बनानी होगी और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ परीक्षा की तैयारी भी करानी होगी.
स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जाए और विद्यार्थियों को नियमित रूप से अभ्यास कराया जाए. जिन विषयों में विद्यार्थी कमजोर हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए सरल तरीके से समझाया जाए.- कुलदीप शर्मा, कलेक्टर
बीईओ करेंगे दौरा
समीक्षा बैठक में त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों को आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण आधार माना गया. कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों का प्रदर्शन औसत या कमजोर रहा है, वहां सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी ऐसे स्कूलों का दौरा करें और प्राचार्यों से चर्चा कर परिणाम कमजोर रहने के कारणों की जानकारी लें.
मिशन उत्कर्ष में डिजिटल पढ़ाई का सहारा
जिला प्रशासन की मिशन उत्कर्ष योजना के अंतर्गत संचालित उत्कर्ष ई-कक्षा को भी विद्यार्थियों की तैयारी का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है. इस पहल के जरिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री पहुंचाई जा रही है.
शत-प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य
जिले में शत-प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम का लक्ष्य निर्धारित करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूल स्तर पर लगातार निगरानी की जाए. कलेक्टर ने सभी शिक्षकों से कहा कि वे विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी गंभीरता से काम करें.
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार गेंदले सहित सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित थे.