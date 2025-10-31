ETV Bharat / state

व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में बहनोई ने साली पर किया हमला, कहा- तेरी वजह से मेरी दुकान नहीं चलती, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

साली के दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने पर बहनोई को आया गुस्सा, विवाद के बाद मुर्गा काटने वाले हथियार से किया हमला

Brother-in-law attacks sister-in-law
व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में बहनोई ने साली पर किया हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 8:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: एक मामूली व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा कैसे जानलेवा हो सकती है इसकी बानगी बलौदाबाजार जिले में देखने को मिली. गिधपुरी थाना क्षेत्र में यहां ग्राहक बढ़ने की ईर्ष्या में एक बहनोई ने अपनी सगी साली पर ही हमला कर दिया. अदालत ने इसे अमानवीय गंभीर अपराध मानते हुए दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

जब रिश्तों में व्यापार से आई दरार: पूरा मामला गिधपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम कौआडीह का है. गांव के ही रहने वाले मोहनलाल वैष्णव की पत्नी चंदाबाई एक घरेलू महिला है, जो अपने पति के साथ मिलकर छोटी सी किराना दुकान चलाती है. दुकान गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित थी और लोगों का आना-जाना लगातार बढ़ रहा था. इससे दुकान की आमदनी भी ठीकठाक हो रही थी.

बहनोई ने साली पर मुर्गा काटने वाले हथियार से किया हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसी सड़क पर कुछ दूरी पर आरोपी विजय दास वैष्णव की आपने-सामने दुकान थी. दोनों रिश्ते में बहनोई और साली लगते हैं. धीरे-धीरे ग्राहकों की संख्या और बिक्री को लेकर रिश्तों में ही दरार आने लगी, मनमुटाव शुरू हुआ. अधिवक्ता के मुताबिक, विजय की दुकान में कम ग्राहक आते थे जबकि मोहनलाल की दुकान पर रोज भीड़ लगी रहती थी. यह बात विजय को चुभने लगी.

जब गुस्से ने रिश्ते की मर्यादा तोड़ी: घटना 10 नवंबर 2024 की दोपहर की है. बाजार के बीचोबीच दोनों की दुकानें खुली थीं. दोपहर करीब 2 बजे विजय दास वहां पहुंचा और मोहनलाल से कहा कि तेरी दुकान के कारण मेरी दुकान नहीं चल रही, इसे बंद कर दे. मोहनलाल ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ग्राहक जहां चाहे खरीदारी करता है, इसमें किसी की गलती नहीं. इस बात पर बहस बढ़ गई. मोहनलाल ने झगड़े से बचने के लिए अपनी पत्नी चंदाबाई को दुकान संभालने कहा और खुद घर की तरफ चला गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

Attempt to murder case Chhattisgarh
साली के दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने पर बहनोई को आया गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुर्गा काटने वाले हथियार से सिर पर वार: थानेश्वर वर्मा लोक अभियोजक के अनुसार, आरोपी विजय ने पास रखे मुर्गा काटने वाले हथियार (तेजधार चाकू जैसी वस्तु) से चंदाबाई के सिर पर वार कर दिया. वार इतना जोरदार था कि खून बहने लगा और चंदाबाई वहीं गिर पड़ीं. आसपास के लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बलौदाबाजार रेफर किया गया. इलाज के बाद किसी तरह उसकी जान बची.

FIR से लेकर चार्जशीट तक: घटना की जानकारी मिलते ही गिधपुरी पुलिस मौके पर पहुंची. मोहनलाल वैष्णव की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विजय दास वैष्णव के खिलाफ धारा 307 (हत्या के प्रयास), 294, 506 और 323 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से खून से सना हथियार बरामद किया और गवाहों के बयान दर्ज किए. करीब एक हफ्ते की तलाश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा.

गवाहों और सबूतों ने दिलाई सजा: यह मामला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक गर्ग की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक थानेश्वर प्रसाद वर्मा ने तर्क रखे कि घटना पूरी तरह सोच-समझकर की गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने रिश्तेदारी का सम्मान भुलाकर लोभ और ईर्ष्या में आकर जान से मारने की नीयत से वार किया. हथियार तेजधार था और वार सिर पर किया गया जिससे जान जा सकती थी. अभियोजन ने चिकित्सा रिपोर्ट, FIR, जब्ती पंचनामा और गवाहों के बयान पेश किए. सभी सबूतों ने यह साबित कर दिया कि हमला जानलेवा था और आरोपी ने पूर्व नियोजित रूप से वारदात को अंजाम दिया.

अदालत का फैसला: अदालत ने कहा कि व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत ईर्ष्या कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन पर हमला करने का कारण नहीं बन सकती. यह समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बनाता है. अदालत ने आरोपी विजय दास वैष्णव को दोषी ठहराते हुए 7 साल और 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई.

मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का रिश्तेदार मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा. लेकिन अब न्याय मिला है, यही सबसे बड़ी राहत है.- चंदाबाई, पीड़िता

पूरे सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर दोष तय हुआ है. यह सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था बल्कि समाज को यह संदेश देने वाला मामला है कि ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. न्यायालय ने उचित फैसला सुनाया है.- लोक अभियोजक थानेश्वर प्रसाद वर्मा

घटना के एक साल बाद भी कौआडीह गांव में यह मामला चर्चा में है. किसी तरह चंदाबाई की जान तो बच गई लेकिन रिश्ते खत्म हो गए.

तुरतुरिया माता दर्शन को जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 17 घायल, 5 सिम्स रेफर
बलौदाबाजार में व्यापारियों से वसूली के आरोप पर बड़ी कार्रवाई, श्रम निरीक्षक निलंबित
साइकोपैथ प्रेमी ने की युवती की बेरहमी से हत्या, महिलाओं के वेश में खिंचवाई कई फोटो

TAGGED:

BALODABAZAR CRIME NEWS
FAMILY DISPUTE TURNS VIOLENT
SHOP RIVALRY ATTACK CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.