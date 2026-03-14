सहकारी समितियों में परिवहन सुविधा केंद्र शुरू करने वाला प्रदेश का पहला जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
बलौदाबाजार-भाटापारा जिला बना प्रदेश में मिसाल, सहकारी समितियों में परिवहन सुविधा केंद्र शुरू हुए. ग्रामीणों को अब गांव के पास ही वाहन संबंधी सेवाएं मिलेंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 6:18 PM IST
बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले ने सहकारी समितियों के माध्यम से एक नई पहल की है. अब ग्रामीणों को अपने गांव के पास ही वाहन और परिवहन से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी. यह जिले को प्रदेश का पहला जिला बनाता है जहां ऐसे केंद्र शुरू किए गए हैं.
प्रमुख समितियों में केंद्र शुरू
जिले की चार प्रमुख समितियों भाटापारा, सुहेला, लवन और कुम्हारी में परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं. इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों और किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, चालान भुगतान और अन्य सेवाएं आसानी से मिलेंगी.
“सहकार से समृद्धि” योजना को नया आयाम
यह पहल “सहकार से समृद्धि” योजना के तहत की गई है. इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को सिर्फ कृषि सेवाओं तक सीमित न रखते हुए उन्हें बहु-सेवा केंद्र बनाना है. अब लोगों को छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इन केंद्रों पर मिलने वाली मुख्य सेवाएं
- ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन और संबंधित सेवाएं
- वाहन पंजीकरण और डुप्लिकेट RC
- वाहन स्वामित्व स्थानांतरण
- वाहन बीमा सेवाएं
- चालान जानकारी और भुगतान
- पासपोर्ट में वाहन से जुड़े विवरण परिवर्तन
- डिजिटल सेवाओं और CSC का सहयोग
बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ
जिले की 129 प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों में पहले से ही सामान्य सेवा केंद्र (CSC) चल रहे हैं. अब परिवहन सुविधा केंद्र से इन सेवाओं का दायरा और बढ़ गया है. सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम और जनऔषधि केंद्र भी चल रहे हैं. इससे ग्रामीणों को बैंक जाने और दवाइयां खरीदने की सुविधा आसानी से मिलती है.
ग्रामीणों और किसानों की खुशी
ग्रामीणों और किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है. अब उन्हें शहर जाकर लंबा समय नहीं खर्च करना पड़ेगा. जानकारों का मानना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है. इससे सहकारी समितियों की उपयोगिता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे.
आसान और आधुनिक सहकारी व्यवस्था
यह पहल सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है. ग्रामीण प्रशासन और विकास में यह नई दिशा तय करेगी.