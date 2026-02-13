ETV Bharat / state

हाईटेक पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम: बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने CCTNS में प्रदेश में पाया दूसरा स्थान

हाईटेक पुलिसिंग के तहत मालखाना मुंशी और ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. डिजिटल एंट्री में देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए.

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने CCTNS में प्रदेश में पाया दूसरा स्थान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 8:29 PM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग तेजी से डिजिटल हो रही है. इसका ताजा उदाहरण बलौदाबाजार-भाटापारा जिला है, जिसने CCTNS की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध कार्यप्रणाली का परिणाम है.

CCTNS की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया बलौदाबाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है CCTNS और क्यों है महत्वपूर्ण?

Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) एक राष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क है, जिसके जरिए देशभर के थानों को जोड़ा गया है. इसमें अपराध, अपराधियों और केस से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाती है. इससे जांच तेज होती है और रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है.

समीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

13 फरवरी को पुलिस कार्यालय, बलौदाबाजार में जिले के सभी थानों के मालखाना मुंशी और CCTNS ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी एंट्री समय सीमा में और पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन की जाएं.

हाईटेक पुलिसिंग के तहत मालखाना मुंशी और ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिजिटल एंट्री में देरी बर्दाश्त नहीं

बैठक में साफ कहा गया कि अब हर केस की जानकारी समय पर CCTNS में दर्ज होना जरूरी है. पेश चालान, IIF फॉर्म डेटा, गुम इंसान, मर्ग, MLC, शिकायत और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जैसे मामलों की एंट्री पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही डेटा की गति और शुद्धता, दोनों पर बराबर ध्यान देने के निर्देश दिए गए.

मालखाना प्रबंधन होगा पूरी तरह डिजिटल

मालखाना में रखे जब्त सामान और साक्ष्य की तुरंत ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए गए. भौतिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए. डिजिटल रिकॉर्ड ही भविष्य में न्यायालय में साक्ष्य के रूप में काम आता है.

हाईटेक पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम, डिजिटल एंट्री में देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऑनलाइन

MLR (मेडिको लीगल रिपोर्ट) और PMR (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्राप्त की जाएंगी. ई-एफएसएल के माध्यम से जांच के लिए रिपोर्ट भेजने और केस डायरी में समय पर संलग्न करने के निर्देश दिए गए.

ई-चार्जशीट और ई-अभियोजन पर जोर

अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ई-चार्जशीट ऑनलाइन कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए. महिला अपराधों से जुड़े मामलों की निगरानी ITSSO पोर्टल के जरिए की जाएगी. ऐसे मामलों में समय सीमा के भीतर चालान पेश करना अनिवार्य होगा.

नागरिकों को मिलेगी समय पर FIR की जानकारी

सिटिजन पोर्टल पर FIR निर्धारित समय सीमा में अपलोड करने के निर्देश दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में Youth Bar Association of India vs Union of India मामले में आदेश दिया था कि सामान्य मामलों में FIR 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए. यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है.

छोटे जिले की बड़ी उपलब्धि

प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान पाना यह दर्शाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद जिला पुलिस ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है. डिजिटल पुलिसिंग से अपराधियों की ट्रैकिंग आसान होती है. साथ ही पुराने मामलों की जांच तेज होती है. इसके अलावा अंतरराज्यीय अपराध की जानकारी साझा करना सरल होता है. जिले का अब लक्ष्य पहले स्थान तक पहुंचना है. इसके लिए नियमित प्रशिक्षण और सख्त मॉनिटरिंग जारी रहेगी.

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, निरीक्षक वैद्य और साइबर सेल के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

