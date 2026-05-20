बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस हुई और हाईटेक, नेक्स्ट जेन CG Dial 112 सेवा की शुरुआत
2 हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट और मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी दिखाई गई हरी झंडी. अपराध नियंत्रण में मिलेगी मदद.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 5:50 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सहायता प्रणाली अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और हाईटेक होगी. बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस में “नेक्स्ट जेन CG Dial-112” सेवा की शुरुआत हो गई है. इसके तहत जिले को 12 अत्याधुनिक डायल-112 वाहन, 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और 1 मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है. नई तकनीकों से लैस इन वाहनों के जरिए अब शहर ही नहीं, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों तक भी पुलिस सहायता तेजी से पहुंचेगी.
रक्षित केंद्र से रवाना की गई हाईटेक पुलिस सेवा
रक्षित केंद्र बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा, जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.
क्या है “नेक्स्ट जेन CG Dial-112” ?
यह सिर्फ एक पुलिस वाहन सेवा नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है. इन वाहनों में कई हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं. इन तकनीकों की मदद से कंट्रोल रूम घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा और सबसे नजदीकी वाहन को तुरंत रवाना किया जाएगा.
वाहन में लगे हाईटेक सिस्टम
- स्मार्टफोन आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम
- जीपीएस ट्रैकिंग
- वायरलेस रेडियो
- पीटीजेड कैमरा
- डैश कैम
- मोबाइल एनवीआर
- सोलर बैकअप सिस्टम
अब मिनटों में पहुंचेगी मदद
अब तक ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिस सहायता पहुंचने में समय लग जाता था, लेकिन नई व्यवस्था से रिस्पॉन्स टाइम काफी कम होने की उम्मीद है. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि डायल-112 सेवा के मजबूत होने से लोगों को संकट के समय तत्काल सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि कॉल मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस मौके पर पहुंचेगी. खासकर गिधौरी, गिधपुरी और राजादेवरी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा.
किन थानों को मिली हाईटेक गाड़ियां
- गिधौरी
- कसडोल
- सिमगा
- गिधपुरी
- पलारी
- सिटी कोतवाली
- सुहेला
- भाटापारा शहर
- भाटापारा ग्रामीण
- राजादेवरी
- हथबंद
- लवन
सुविधा से मिलने वाले फायदे
- दुर्घटनाओं पर त्वरित रिस्पॉन्स
- घायल लोगों को समय पर मदद
- हाईवे पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर
- ट्रैफिक नियंत्रण
मोबाइल फॉरेंसिक वैन से होगा फायदा
जिले को मिली मोबाइल फॉरेंसिक वैन पुलिस जांच प्रणाली के लिए बड़ा बदलाव लेकर आएगी. अब किसी गंभीर अपराध या संदिग्ध घटना के बाद शुरुआती साक्ष्य जुटाने के लिए विशेषज्ञ टीम मौके पर ही जांच कर सकेगी. इससे साक्ष्य सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, जांच की गुणवत्ता बेहतर होगी, अपराधियों तक पहुंचने में आसानी होगी, 24x7 मल्टी प्लेटफॉर्म सहायता मिलेगी.
नई डायल-112 सेवा में होगी ये सुविधाएं
- वॉयस कॉल
- एसएमएस
- ईमेल
- वेब पोर्टल
- व्हाट्सएप
- चैटबॉट
- SOS-112 इंडिया ऐप
कंट्रोल रूम से होगी लाइव मॉनिटरिंग
सभी वाहन जीपीएस और आधुनिक संचार उपकरणों से जुड़े हुए हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कंट्रोल रूम को हर वाहन की लाइव लोकेशन पता रहेगी. जैसे ही कोई कॉल आएगी, सबसे नजदीकी वाहन को तुरंत अलर्ट कर मौके पर भेजा जाएगा. इससे प्रतिक्रिया समय घटेगा और घटनाओं पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सकेगा.
पुलिस अधीक्षक की अपील
एसपी ओ.पी. शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत 112 नंबर डायल करें. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना, अपराध, घरेलू हिंसा, आगजनी या किसी भी संकट के समय पुलिस तत्काल सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी.
स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम
एक्सपर्ट का मानना है कि यह पहल जिले में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी. नई तकनीकों से न केवल अपराध नियंत्रण बेहतर होगा, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा. अब घटनाओं की मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और प्रतिक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी होगी.
ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा
अब तक दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को पुलिस सहायता मिलने में काफी समय लग जाता था. नई व्यवस्था के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शहरों जैसी त्वरित सहायता मिलने लगेगी. इससे लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी.
नेक्स्ट जेन CG Dial-112 सेवा शुरू होने से बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पुलिस सहायता व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं आधुनिक होगी. अब किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों को पहले की तुलना में बहुत कम समय में मदद मिल सकेगी. सरकार का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों तक भी त्वरित पुलिस सहायता पहुंचे. नई डायल-112 सेवा के माध्यम से अब गिधौरी, गिधपुरी, राजादेवरी और अन्य दूरस्थ इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को भी तत्काल सहायता उपलब्ध हो सकेगी: टंकराम वर्मा, कैबिनेट मंत्री
लाइव मॉनिटरिंग और त्वरित रिस्पॉन्स जल्द होगा संभव
कैबिनेट मंत्री वर्मा ने कहा कि इन अत्याधुनिक वाहनों में जीपीएस, कैमरा, वायरलेस संचार और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग और त्वरित रिस्पॉन्स संभव हो पाएगा. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना, अपराध, घरेलू हिंसा, आगजनी या अन्य किसी भी संकट की स्थिति में नागरिक तुरंत 112 नंबर डायल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले और पुलिस व्यवस्था अधिक जवाबदेह एवं प्रभावी बने. मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार स्मार्ट पुलिसिंग और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है. आने वाले समय में ऐसी सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाएगा.
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