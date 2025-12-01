ETV Bharat / state

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस और बैंक प्रबंधकों की समन्वय बैठक, म्यूल अकाउंट समेत साइबर अपराधों की रोकथाम पर जोर

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस और बैंक प्रबंधकों की समन्वय बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नए बैंक खाते खोलने में सख्ती: बैठक में सभी बैंक प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि खाता खोलते समय सही दस्तावेज़, पूरी पूछताछ और सत्यापन जरूर किया जाए. IPS भावना गुप्ता ने कहा कि फर्जी या म्यूल अकाउंट भविष्य में अपराध को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

साइबर और वित्तीय अपराधों पर रोक को प्राथमिकता: IPS भावना गुप्ता ने कहा कि साइबर अपराधों में बैंक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील होती है. उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी मामले में पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत और सटीक उपलब्ध कराई जाए. जानकारी में देरी होने पर अपराधी फरार हो जाते हैं और पीड़ित को न्याय मिलने में बाधा आती है.

बलौदाबाजार. जिले की पुलिस ने सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की. यह बैठक पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में हुई. इसमें साइबर क्राइम, वित्तीय धोखाधड़ी और बैंकिंग अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक IPS भावना गुप्ता ने की.

होल्ड राशि पर तुरंत कार्रवाई जरूरी: साइबर अपराध के मामलों में न्यायालय द्वारा दिए गए होल्ड राशि के आदेशों पर कार्रवाई में देरी को गंभीर माना गया. IPS गुप्ता ने चेतावनी दी कि ऐसी देरी न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आ सकती है, इसलिए सभी बैंक प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित करें.

IPS भावना गुप्ता ने कहा कि पुलिस से मांगी गई जानकारी बैंक जल्दी उपलब्ध कराएं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैंक सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा: बैठक में सुरक्षा गार्ड, CCTV कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच पर जोर दिया गया. पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि बैंक के बाहर पर्याप्त पार्किंग, सुरक्षित यातायात, हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.

बैंक और पुलिस का समन्वय न सिर्फ अपराध रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि पूरे जिले की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है. डिजिटल बैंकिंग बढ़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं, इसलिए बैंक प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सतर्कता बढ़ानी होगी.- भावना गुप्ता, SP

म्यूल अकाउंट रोकने पर विशेष जोर: बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना सत्यापन, अधूरे दस्तावेज़ों या संदिग्ध जानकारी वाले व्यक्तियों के खाते तुरंत न खोले जाएं. ऐसे खाते साइबर अपराधियों के काम आते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं.

इस बैठक में जिले के राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण सहकारी और निजी बैंकों के सभी शाखा प्रबंधक मौजूद रहे. सभी ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने, बैंकिंग पारदर्शिता कायम रखने और पुलिस के साथ तालमेल सुधारने पर सहमति जताई.