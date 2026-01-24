बलौदाबाजार स्टील प्लांट हादसा: बिना सुरक्षा उपकरण 12 घंटे ड्यूटी और प्रबंधन की लापरवाही ने ली 6 जानें, जानिए क्या है FIR में
बकुलाही में रियल इस्पात संयंत्र में 6 मजदूरों की मौत के बाद ठेकेदार और सुपरवाइजर पर FIR दर्ज हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 24, 2026 at 9:07 PM IST
बलौदाबाजार: भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट बुधवार को उस वक्त मौत के कारखाने में तब्दील हो गया, जब रोजी-रोटी की तलाश में काम पर पहुंचे मजदूरों पर आग और गर्म डस्ट कहर बनकर टूट पड़ा. डीएससी एरिया में हुए इस भीषण औद्योगिक हादसे में छह मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों को बचने का मौका तक नहीं मिला. यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मजदूरों की जान को सस्ता समझने की सोच का नतीजा माना जा रहा है.
कैसे हुआ हादसा?
घटना 22 जनवरी 2026 को उस वक्त हुई, जब रियल इस्पात स्टील प्लांट के डीएससी एरिया में बॉयलर के पास मजदूर काम कर रहे थे. सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की 12 घंटे की लंबी ड्यूटी में मजदूर पहले से ही थके हुए थे. इसी दौरान अचानक स्क्रेपर गिर गया, जिससे बॉयलर से निकल रहा अत्यधिक गर्म डस्ट नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिरा. आग और गर्म डस्ट की चपेट में आकर मजदूर झुलस गए. आसपास मौजूद अन्य मजदूर कुछ समझ पाते, उससे पहले ही 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
मृतकों की पहचान
- राजदेव कुमार भुईया
- विनय भुईया
- श्रवण कुमार
- जितेन्द्र भुईया
- सुन्दर भुईया
- बद्री भुईया
वहीं हादसे में कल्लू भुईया और रामू भुईया गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. डॉक्टर्स के अनुसार दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.
बिना सुरक्षा उपकरण कराया जा रहा था काम
पुलिस की प्रारंभिक जांच और मजदूरों के बयानों से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, वह यह कि मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराया जा रहा था. ना सेफ्टी हेलमेट, ना हीट रेसिस्टेंट जैकेट, ना दस्ताने और ना ही किसी तरह की आपात सुरक्षा व्यवस्था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डीएससी एरिया जैसे अत्यधिक संवेदनशील और खतरनाक क्षेत्र में भी मजदूरों को केवल ठेकेदारी के भरोसे छोड़ दिया गया था.
जानिए क्या कुछ है FIR में?
मैं थाना भाटापारा ग्रामीण में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि थाना भाटापारा ग्रामीण के मर्ग क्रमांक 06/26, 07/26,08/26,09/26,10/26,11/26 धारा 194BNSS की जांच पर मौका गवाह जुगेन्द्र भुईया, छोटु कुमार भुईया एवं अन्य के कथन एवं घटना स्थल निरीक्षण पर श्रमिकों को बकुलाही स्टील प्लांट के प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी सुपरवाईजर, ठेकेदार व अन्य के द्वारा लापरवाही पूर्वक बिना सुरक्षा उपकरण के एवं बिना सावधानी बरतते DSC ऐरिया में काम कराना जिस समय स्क्रेपर गिरने से बॉयलर का गर्म डस्ट के आग से जलने से राजदेव कुमार भुईया, विनय भुईया, श्रवण कुमार, जितेन्द्र भुईया, सुन्दर भुईया, बंद्री भुईया की मृत्यु होना एवं अन्य साथी कल्पू भुईया, रामू भुईया एवं अन्य मजदूर झुलसने से घायल हुए है जो अपराध धारा 106(1),289,3(5)BNS का अपराध घटित करना प्रथम दृष्टया पाये जाने से स्टील प्लांट के प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी सुपरवाईजर, ठेकेदार व अन्य के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मर्ग इंटीमेशन नकल विवरण जैल है - सूचक हमराह छोटु कुमार भुईया पिता चुटर भुईया उम्र 24 वर्ष सा० देवरी थाना डुमरिया जिला गया (बिहार) हाल रियल इस्पात कम्पनी बकुलाही के देहाती मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि यह रियल इस्पात कम्पनी बकुलाही में ठेकेदारी में मजदुरी का काम करता है. आज दिनांक 22.01.2026 के सुबह 08/00 बजे से रात्रि 08/00 बजे तक डीएससी एरिया के बायलर के पास काम करने की ड्यूटी लगी हुई थी. इसके साथ इसके साथी राजदेव कुमार भुईया, विनय भुईया, श्रवण कुमार, जितेन्द्र भुईया, सुन्दर भुईया, बद्री भुईया, कल्लू भुईया, रामू भुईया काम कर रहे थे काम करते समय स्कपर गिरने से बायलर का गर्म डस्ट व आग काम कर रहे साथी राजदेव कुमार भुईया, विनय भुईया, श्रवण कुमार, जितेन्द्र भुईया, सुन्दर मुईया, बद्री भुईया के उपर गिरने से झुलसकर उनकी मृत्यु हो गई एवं साथ में काम कर रहे कल्लू भुईया, रामू भुईया एवं अन्य मजदुर घायल हो गये हैं कि रिपोर्ट पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम कर जॉच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया. पृथक से असल नम्बरी मर्ग की जाती हैं. कायमी की सूचना पृथक से माननीय एसडीएम कार्यालय भाटापारा को भेजी जाती है.
हस्ताक्षर प्रार्थी जुगेन्द्र अस्पष्ट हस्ताक्षर पुलिस अधिकारी.
आरोपी -बकुलाही स्टील प्लांट के प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार सुपरवाइजर एवं अन्य
नोट- ये FIR की भाषा है, इसमें कोई शाब्दिक परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है.
सूचक ने बताई अंदर की सच्चाई
इस पूरे मामले की सूचना देने वाले मजदूर छोटु कुमार भुईया (24 वर्ष), निवासी देवरी, थाना डुमरिया, जिला गया (बिहार) ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से रियल इस्पात संयंत्र में मजदूरी कर रहा है. छोटु भुईया ने बताया कि सुरक्षा नियमों की लगातार अनदेखी हो रही थी. कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रबंधन और ठेकेदार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया. जान जोखिम में डालकर काम कराया जाता था.
मर्ग जांच के बाद FIR
थाना भाटापारा ग्रामीण में इस मामले में मर्ग क्रमांक 06/26 से 11/26 दर्ज कर जांच की गई. मौके पर गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे घोर लापरवाही का मामला माना. इसके बाद रियल इस्पात स्टील प्लांट के प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी, सुपरवाइजर, ठेकेदार और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) धारा 289 धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.
बड़ी लापरवाही माना गया
FIR में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण, बिना आवश्यक सावधानी, डीएससी एरिया जैसे खतरनाक क्षेत्र में काम कराया गया. स्क्रेपर गिरने से बॉयलर का गर्म डस्ट और आग मजदूरों पर गिरने से छह मजदूरों की मौत और अन्य के घायल होने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आपराधिक लापरवाही मानते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है.
प्रशासन अलर्ट, कई विभागों की जांच तय
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. मर्ग कायमी की सूचना एसडीएम कार्यालय भाटापारा को भेज दी गई है. साथ ही संभावना जताई जा रही है कि श्रम विभाग, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े विभाग भी अलग-अलग स्तर पर जांच करेंगे. यह भी देखा जाएगा कि प्लांट में सुरक्षा ऑडिट कब हुआ था. श्रमिकों का बीमा और रजिस्ट्रेशन था या नहीं. ठेकेदार की वैधता और अनुबंध की शर्तें क्या थीं.
इलाके में शोक, मजदूरों में डर और आक्रोश
हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. संयंत्र में काम करने वाले अन्य मजदूरों में भय और भारी आक्रोश देखा जा रहा है. कई मजदूरों ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों और मजदूर संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.
बकुलाही का यह हादसा सिर्फ छह मजदूरों की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक लापरवाही की खतरनाक तस्वीर है. अब देखना यह होगा कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर दोषियों को वास्तव में सजा मिलती है.