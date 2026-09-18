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बलौदाबाजार के आत्मानंद स्कूल में शराब पीकर पहुंचे व्याख्याता, छात्रों ने गाली-गलौज की भी शिकायत की, निलंबन का प्रस्ताव भेजा

आत्मानंद स्कूल में पदस्थ व्याख्याता नरेश तिवारी के खिलाफ छात्र-छात्राओं ने शिकायत की थी. बताया गया कि वे 16 और 17 सितंबर 2026 को शराब का सेवन कर स्कूल पहुंचे और विद्यार्थियों के साथ गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया. शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा ने स्कूल पहुंचकर छात्र-छात्राओं से प्रत्यक्ष चर्चा की.

मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि के बाद DPI रायपुर को भेजी गई अनुशंसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलौदाबाजार: शहर के स्वामी आत्मानंद पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल के एक व्याख्याता पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का आरोप है. इतना ही नहीं छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप उनपर लगा है. मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए संबंधित व्याख्याता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा की है.

चर्चा के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की. इसी दौरान संबंधित व्याख्याता के स्कूल में उपस्थित होने पर उनके शराब सेवन किए होने का संदेह सामने आया. इसके बाद मामले की पुष्टि के लिए प्रशासनिक स्तर पर मेडिकल जांच कराने का निर्णय लिया गया.

छात्रों ने गाली-गलौज की भी शिकायत की, निलंबन का प्रस्ताव भेजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तहसीलदार की मौजूदगी में कराया गया मेडिकल परीक्षण

शराब सेवन की पुष्टि के लिए 17 सितंबर 2026 को तहसीलदार बलौदाबाजार के माध्यम से नरेश तिवारी का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया. जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक मेडिकल परीक्षण में व्याख्याता का स्कूल में शराब का सेवन कर आना सही पाया गया.

छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार को भी गंभीरता से लिया

मामले में सिर्फ स्कूल में शराब सेवन कर आने की शिकायत ही नहीं, बल्कि छात्र-छात्राओं के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार के आरोप को भी गंभीरता से लिया गया है. स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच व्यवहार को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित अनुशासन और आचरण के मानदंड होते हैं. व्याख्याता का स्कूल में शराब का सेवन कर आना और विद्यार्थियों के साथ गाली-गलौज करना कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना

प्रशासन ने व्याख्याता नरेश तिवारी के कथित कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत माना है. स्कूल जैसे संस्थान में शिक्षक की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनके व्यवहार का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है. इसी आधार पर विभाग ने मामले में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है.

DPI रायपुर को भेजा गया निलंबन का प्रस्ताव

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर से व्याख्याता नरेश तिवारी के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव तैयार कर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), रायपुर को भेजा गया है. फिलहाल जिला स्तर से निलंबन की अनुशंसा की गई है और आगे की कार्रवाई संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी.

स्कूलों में शिक्षकों के आचरण पर सवाल

सरकारी उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों की अपेक्षा रहती है कि उन्हें सुरक्षित, अनुशासित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले. ऐसे में शिक्षक पर शराब सेवन कर स्कूल आने और विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगना गंभीर विषय माना जा रहा है. हालांकि, विभागीय कार्रवाई की अंतिम स्थिति निलंबन आदेश जारी होने और आगे की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी.

अब आगे क्या होगा?

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबन का प्रस्ताव DPI रायपुर भेजे जाने के बाद अब सक्षम स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा. मामले से जुड़े दस्तावेज, शिकायत और मेडिकल जांच से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई होगी.